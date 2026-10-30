Бізнесу дали більше часу на облаштування укриттів

Кабінет Міністрів планує оновити порядок роботи бізнесу під час жовтого рівня повітряної тривоги. Підприємствам хочуть надати додатковий час для облаштування укриттів, а вимоги до їхньої місткості визначатимуть залежно від кількості людей на об’єкті.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

«Пріоритет, як і раніше, — безпека людей. Водночас ми продовжуємо дію постанови, бо не можемо допустити зупинки економіки та життєдіяльності країни», — наголосив очільник уряду.

Підприємствам нададуть більше часу для облаштування укриттів

Уряд пропонує продовжити термін, протягом якого підприємства мають облаштувати укриття або безпечні простори. За словами прем’єр-міністра, можливостей для придбання мобільних конструкцій достатньо.

Водночас відтермінування не означає скасування вимог. Це може бути найпростіший безпечний простір, мобільне укриття або інформування про розташування та доступ до найближчого підземного укриття.

Вимоги до укриттів залежатимуть від кількості людей

Вимоги до укриттів залежатимуть від кількості працівників і відвідувачів, які одночасно перебувають на об’єкті.

Детальні роз’яснення щодо нових вимог мають надати Міністерство економіки та Міністерство внутрішніх справ.

Підприємства зможуть користуватися укриттями за межами своєї території

Укриття не обов’язково має бути на власній території підприємства. Можна користуватися укриттям поруч, якщо воно має достатню місткість. Водночас люди повинні чітко знати, де воно розташоване.

До 4 березня військові адміністрації мають зібрати інформацію про виконання підприємствами вимог.

За результатами перевірки уряд ухвалить подальші рішення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що з 4 грудня підприємства, які не мають укриттів або облаштованих безпечних просторів, втратять можливість продовжувати роботу під час жовтого рівня повітряної загрози за згодою трудового колективу.

Постанова уряду № 1092 свідчить, що під час жовтого рівня загрози, який оголошують у разі дронової небезпеки, підприємства можуть працювати, якщо в їхніх приміщеннях або на території є захисна споруда, тимчасове чи постійне укриття для працівників і відвідувачів або безпечний простір.