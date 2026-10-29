НБУ перерахує до держбюджету 70 млрд грн

Національний банк України станом на 1 жовтня оновив прогнозний показник своїх відрахувань до державного бюджету на 2027 рік з початкових 49 млрд грн до 70 млрд грн.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

Чи можуть відрахування НБУ перевищити 70 млрд грн

Пишний підкреслив, що задекларована сума в 70 млрд грн не є остаточною і фактичні відрахування за результатами 2026 року можуть бути як більшими, так і меншими залежно від того, із якими показниками економіка та фінансова система завершать рік.

«Прибуток ніколи не був метою діяльності Національного банку. Водночас коли ми чуємо розмови, які порівнюють фактичні розміри відрахувань до держбюджету з попередніми прогнозами для проєкту бюджету, ми розуміємо, що тут має місце певна маніпуляція показниками без роз’яснення їхньої економічної суті», — зазначив очільник Нацбанку.

Від чого залежить прибуток Національного банку

За його словами, фінансовий результат регулятора залежить від ліквідності, процентних ставок, операцій уряду та валютного курсу, тоді як ключовим мандатом НБУ є забезпечення цінової та фінансової стабільності.