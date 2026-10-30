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Скільки податків сплатив за 9 місяців бізнес Київщини

Казна та Політика
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Скільки податків сплатив за 9 місяців бізнес Київщини
Скільки податків сплатив за 9 місяців бізнес Київщини
Суб’єкти господарювання Київської області за січень-вересень 2026 року перерахували до бюджетів усіх рівнів 54,2 мільярда гривень податків та зборів.
Цей показник на 25% перевищує результати минулого року та є вагомим внеском у фінансову стабільність регіону й місцевих громад.
Інформацію про це надали в Київській обласній військовій адміністрації, пише kyiv1.com.
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То ж серед джерел додаткових надходжень розглядають зміни в оподаткуванні. Частина відповідних ініціатив уже ухвалена, інші перебувають на розгляді парламенту або лише готуються.
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Нещодавно президент Зеленський підписав закони про податки на посилки до 150 євро та звітність онлайн-платформ.
Ухвалення цих законів є структурними маяками нової програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду. Україна мала виконати відповідні умови до кінця березня 2026 року.
Крім того, закони про скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до €150 (№ 16051−1 та № 15460) та автоматичний обмін інформацією про доходи на цифрових платформах (№ 15111-д) є умовою отримання Україною першого траншу кредитної допомоги від ЄС Ukraine Support Loan (USL).
За матеріалами:
Finance.ua
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