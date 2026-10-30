Скільки податків сплатив за 9 місяців бізнес Київщини

Суб’єкти господарювання Київської області за січень-вересень 2026 року перерахували до бюджетів усіх рівнів 54,2 мільярда гривень податків та зборів.

Цей показник на 25% перевищує результати минулого року та є вагомим внеском у фінансову стабільність регіону й місцевих громад.

Інформацію про це надали в Київській обласній військовій адміністрації, пише kyiv1.com

Український уряд переходить до максимальної економії видатків, однак цього недостатньо для покриття потреб державного бюджету на 2027 рік.

То ж серед джерел додаткових надходжень розглядають зміни в оподаткуванні. Частина відповідних ініціатив уже ухвалена, інші перебувають на розгляді парламенту або лише готуються.

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Ухвалення цих законів є структурними маяками нової програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду. Україна мала виконати відповідні умови до кінця березня 2026 року.