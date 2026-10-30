Україна та МВФ готуються до двох переглядів програми

Місія Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями має розпочати переговори з українською владою щодо об’єднаного другого та третього переглядів програми розширеного фінансування EFF. Під час обговорень сторони оцінять виконання зобов’язань України та потреби держави у фінансуванні.

Про це повідомила речниця МВФ Джулія Козак під час брифінгу, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

«Місія оцінить останні економічні події, прогрес у виконанні зобов’язань щодо економічної політики, а також наявність гарантій фінансування, необхідних для досягнення цілей програми», — заявила Козак.

В рамках цих дискусій команда також обговорюватиме з владою економічні перспективи — особливо з огляду на посилення інтенсивності російських атак.

«Йдеться, зокрема, про прогнози зростання, інфляції та загальні макроекономічні показники, які підготує наша команда. Звісно, також обговорюватиметься план фіскальної політики на 2027 рік і, що важливо, потреби у фінансуванні… Ми надамо додаткову інформацію після того, як ці дискусії відбудуться», — уточнила речниця МВФ.

Які кошти Україна вже отримала за програмою МВФ

Нову чотирирічну програму EFF для України обсягом $8,1 млрд було затверджено наприкінці лютого 2026 року. Вона є частиною загального зовнішнього фінансування у 2026−2029 рр. обсягом $136,5 млрд за базовим сценарієм.

У липні МВФ завершив перший перегляд програми та виділив другий транш близько $690 млн, що довело загальний обсяг отриманого фінансування за новою програмою до $2,2 млрд.

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Водночас було зафіксовано порушення строків виконання частини структурних маяків програми. Оновлена за результатами першого перегляду програма EFF поповнилася вісьмома структурними маяками, сім з них — фіскальні.

На початку жовтня Козак повідомила, що МВФ націлений винести об’єднаний другий та третій перегляд програми EFF для України на розгляд ради виконавчих директорів до грудня цього року, що у разі позитивного рішення привело б до виділення Україні близько $1,65 млрд.

Після цього українська делегація обговорювала програму з Фондом під час щорічних зборів МВФ та Групи Світового банку 12−18 жовтня у Бангкоці.

Україні потрібно підтвердити джерела фінансування бюджету на 2027 рік

Міністр фінансів України Сергій Марченко раніше зазначав, що до очікуваного візиту місії МВФ у листопаді бажано отримати підтвердження всіх джерел $52,6 млрд зовнішнього фінансування державного бюджету в 2027 році, тоді як наразі близько $32,6 млрд з цієї суми ще потребують додаткового підтвердження.

За його словами, у Києві розраховують на виконання Європейським Союзом зобов’язання із покриття двох третин потреби України у зовнішньому фінансуванні й наступного року, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на $17,5 млрд.