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Корецький запевнив, що коштів для Сил оборони вистачить у повному обсязі

Казна та Політика
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Прем'єр-міністр України Сергій Корецький
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький
Фінансування Сил оборони забезпечене в повному обсязі. Ризиків нестачі коштів на потреби війська немає.
Про це прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
«Так, грошей вистачить в повній мірі для Сил оборони. Це основний фокус і все для цього здійснюється», — сказав Корецький.
Він додав, що загроз виплатам на військо немає: «Я гарантую, що ми виплатимо всі видатки».

Уряд завершив розрахунки за вересень

Прем’єр зазначив, що був тимчасовий розрив ліквідності, через що припинили частину регіональних платежів.
«За вересень уже в повній мірі платежі проведені. За декілька днів ми завершимо, дозакриємо жовтневі платежі. Вирівняли все, як і обіцяли», — додав він.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Кабінет Міністрів спільно з народними депутатами та керівництвом правоохоронних органів визначив першочергові кроки для скорочення тіньового сектору економіки.
Обсяг недоотриманих податків через тіньові схеми в Україні оцінюється у понад 1 трлн грн, що створює нерівні умови для конкуренції, зокрема в агросекторі, ритейлі та переробній галузі. Серед ключових проблем економіки: контрабанда, зарплати в конвертах та маніпуляції з ПДВ через дроблення великого бізнесу на мережі ФОПів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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