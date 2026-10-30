Корецький запевнив, що коштів для Сил оборони вистачить у повному обсязі
Фінансування Сил оборони забезпечене в повному обсязі. Ризиків нестачі коштів на потреби війська немає.
Про це прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
«Так, грошей вистачить в повній мірі для Сил оборони. Це основний фокус і все для цього здійснюється», — сказав Корецький.
Він додав, що загроз виплатам на військо немає: «Я гарантую, що ми виплатимо всі видатки».
Уряд завершив розрахунки за вересень
Прем’єр зазначив, що був тимчасовий розрив ліквідності, через що припинили частину регіональних платежів.
«За вересень уже в повній мірі платежі проведені. За декілька днів ми завершимо, дозакриємо жовтневі платежі. Вирівняли все, як і обіцяли», — додав він.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Кабінет Міністрів спільно з народними депутатами та керівництвом правоохоронних органів визначив першочергові кроки для скорочення тіньового сектору економіки.
Обсяг недоотриманих податків через тіньові схеми в Україні оцінюється у понад 1 трлн грн, що створює нерівні умови для конкуренції, зокрема в агросекторі, ритейлі та переробній галузі. Серед ключових проблем економіки: контрабанда, зарплати в конвертах та маніпуляції з ПДВ через дроблення великого бізнесу на мережі ФОПів.
Поділитися новиною
Також за темою
Хто повинен фінансувати встановлення мобільних укриттів
ПартнерськаПРАВЕКС БАНК змінює назву на ІНТЕЗА САНПАОЛО БАНК
НБУ пояснив, чому виступає проти податку на прибуток банків у 50%
Скільки податків сплатив за 9 місяців бізнес Київщини
Україна та МВФ готуються до двох переглядів програми
Бізнесу дали більше часу на облаштування укриттів