Корецький запевнив, що коштів для Сил оборони вистачить у повному обсязі

Фінансування Сил оборони забезпечене в повному обсязі. Ризиків нестачі коштів на потреби війська немає.

Про це прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

«Так, грошей вистачить в повній мірі для Сил оборони. Це основний фокус і все для цього здійснюється», — сказав Корецький.

Він додав, що загроз виплатам на військо немає: «Я гарантую, що ми виплатимо всі видатки».

Уряд завершив розрахунки за вересень

Прем’єр зазначив, що був тимчасовий розрив ліквідності, через що припинили частину регіональних платежів.

«За вересень уже в повній мірі платежі проведені. За декілька днів ми завершимо, дозакриємо жовтневі платежі. Вирівняли все, як і обіцяли», — додав він.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Кабінет Міністрів спільно з народними депутатами та керівництвом правоохоронних органів визначив першочергові кроки для скорочення тіньового сектору економіки.