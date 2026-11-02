На захист критичної інфраструктури потрібно ще 60 млрд грн

Для завершення робіт із будівництва інженерного захисту та наступної черги укриттів для об’єктів критичної інфраструктури Україні потрібно додатково близько 60 млрд грн.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, передають Українські новини.

За його словами, у державному бюджеті на 2026 рік на заходи з підвищення стійкості передбачено 67,6 млрд грн. Наразі освоєно майже 70% цієї суми, однак для повного виконання запланованих робіт необхідне додаткове фінансування.

Як просувається будівництво захисту критичної інфраструктури

Наразі інженерний захист зводять на 601 об’єкті — зокрема на великих електропідстанціях, а також на об’єктах тепло- та водопостачання.

Загальна готовність робіт оцінюється у 72%, на їх виконання спрямували 47 млрд грн.

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Будівельники вже звели 109 захисних споруд, у листопаді планують завершити ще 134, а в грудні — ввести в експлуатацію 197 об’єктів.

У Києві зведення захисту триває на 14 об’єктах із середньою готовністю 82%, тоді як об’єкти під відповідальністю центральної влади готові до зими на 86%.

Розподілена генерація та водопостачання

Паралельно Міністерство продовжує розбудову розподіленої теплової генерації. У роботі перебувають 343 об’єкти загальною проєктною потужністю майже 3,2 ГВт, на що виділено 13,5 млрд грн.

Найближчими місяцями очікується запуск близько 1,5 ГВт потужностей, а в першому кварталі 2027 року заплановано введення ще 800 МВт.

Крім того, у 14 областях реалізують 30 проєктів у сфері водопостачання з бюджетом 4,5 млрд грн, які забезпечать якісною питною водою 10 мільйонів громадян.