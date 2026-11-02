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На захист критичної інфраструктури потрібно ще 60 млрд грн

Казна та Політика
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Для завершення робіт із будівництва інженерного захисту та наступної черги укриттів для об’єктів критичної інфраструктури Україні потрібно додатково близько 60 млрд грн.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, передають Українські новини.
За його словами, у державному бюджеті на 2026 рік на заходи з підвищення стійкості передбачено 67,6 млрд грн. Наразі освоєно майже 70% цієї суми, однак для повного виконання запланованих робіт необхідне додаткове фінансування.

Як просувається будівництво захисту критичної інфраструктури

Наразі інженерний захист зводять на 601 об’єкті — зокрема на великих електропідстанціях, а також на об’єктах тепло- та водопостачання.
Загальна готовність робіт оцінюється у 72%, на їх виконання спрямували 47 млрд грн.
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Будівельники вже звели 109 захисних споруд, у листопаді планують завершити ще 134, а в грудні — ввести в експлуатацію 197 об’єктів.
У Києві зведення захисту триває на 14 об’єктах із середньою готовністю 82%, тоді як об’єкти під відповідальністю центральної влади готові до зими на 86%.

Розподілена генерація та водопостачання

Паралельно Міністерство продовжує розбудову розподіленої теплової генерації. У роботі перебувають 343 об’єкти загальною проєктною потужністю майже 3,2 ГВт, на що виділено 13,5 млрд грн.
Найближчими місяцями очікується запуск близько 1,5 ГВт потужностей, а в першому кварталі 2027 року заплановано введення ще 800 МВт.
Крім того, у 14 областях реалізують 30 проєктів у сфері водопостачання з бюджетом 4,5 млрд грн, які забезпечать якісною питною водою 10 мільйонів громадян.
Резервні ж потужності електроживлення комунальних підприємств уже перевищили 1 ГВт при загальній потребі в 1,4 ГВт.
За матеріалами:
Українські Новини
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