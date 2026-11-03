НКЦПФР зареєструвала перший публічний випуск валютних корпоративних облігацій: чому це важливо

НКЦПФР зареєструвала випуск корпоративних облігацій компанії «Кернел-Трейд» (група «Кернел») на 50 млн доларів США.

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Це перша на українському ринку публічна емісія валютних корпоративних облігацій такого обсягу.

Згідно з умовами випуску, кошти спрямують на операційну діяльність:

60% — на закупівлю сільськогосподарської продукції,

30% — на переробку олійних культур,

10% — на торговельні, експортні та логістичні операції.

Чому цей випуск важливий для ринку

Досі великі українські компанії здебільшого залучали валютне фінансування за кордоном: через іноземні банки, єврооблігації чи приватні угоди. Внутрішній ринок капіталу в таких операціях майже не брав участі.

Цей випуск показує, що залучати валютні кошти можна і в Україні, публічно і на прозорих умовах.

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Що це дає бізнесу

Ще одне джерело фінансування, крім кредитів і зовнішніх запозичень. Для компаній, які заробляють у валюті, зокрема експортерів, валютний борг означає менший ризик через коливання курсу.

Що це дає інвесторам. Новий інструмент у доларах США з відомими умовами, доступний на біржі. Досі вибір валютних інструментів на внутрішньому ринку був обмеженим.

У чому особливість валютної емісії

Номінал, відсотки і погашення таких облігацій визначено в доларах США. Для інвестора це означає, що вкладені кошти не залежать від курсу гривні. Водночас ставка за валютними інструментами зазвичай нижча, ніж за гривневими.

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Є ще одна важлива деталь. Виплати планують здійснювати в доларах США, якщо це дозволятиме чинне валютне законодавство.

В Україні під час воєнного стану діють тимчасові валютні обмеження, встановлені постановою Національного банку України № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану». НБУ поступово їх пом’якшує, але правила можуть змінюватися. Тож виплати за облігаціями здійснюватимуть за правилами, які діятимуть на момент виплати.