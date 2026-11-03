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НКЦПФР зареєструвала перший публічний випуск валютних корпоративних облігацій: чому це важливо

Фондовий ринок
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НКЦПФР зареєструвала перший публічний випуск валютних корпоративних облігацій: чому це важливо
НКЦПФР зареєструвала перший публічний випуск валютних корпоративних облігацій: чому це важливо
НКЦПФР зареєструвала випуск корпоративних облігацій компанії «Кернел-Трейд» (група «Кернел») на 50 млн доларів США.
Це перша на українському ринку публічна емісія валютних корпоративних облігацій такого обсягу.
Згідно з умовами випуску, кошти спрямують на операційну діяльність:
  • 60% — на закупівлю сільськогосподарської продукції,
  • 30% — на переробку олійних культур,
  • 10% — на торговельні, експортні та логістичні операції.

Чому цей випуск важливий для ринку

Досі великі українські компанії здебільшого залучали валютне фінансування за кордоном: через іноземні банки, єврооблігації чи приватні угоди. Внутрішній ринок капіталу в таких операціях майже не брав участі.
Цей випуск показує, що залучати валютні кошти можна і в Україні, публічно і на прозорих умовах.
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Що це дає бізнесу

Ще одне джерело фінансування, крім кредитів і зовнішніх запозичень. Для компаній, які заробляють у валюті, зокрема експортерів, валютний борг означає менший ризик через коливання курсу.
Що це дає інвесторам. Новий інструмент у доларах США з відомими умовами, доступний на біржі. Досі вибір валютних інструментів на внутрішньому ринку був обмеженим.

У чому особливість валютної емісії

Номінал, відсотки і погашення таких облігацій визначено в доларах США. Для інвестора це означає, що вкладені кошти не залежать від курсу гривні. Водночас ставка за валютними інструментами зазвичай нижча, ніж за гривневими.
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Є ще одна важлива деталь. Виплати планують здійснювати в доларах США, якщо це дозволятиме чинне валютне законодавство.
В Україні під час воєнного стану діють тимчасові валютні обмеження, встановлені постановою Національного банку України № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану». НБУ поступово їх пом’якшує, але правила можуть змінюватися. Тож виплати за облігаціями здійснюватимуть за правилами, які діятимуть на момент виплати.
Раніше писали, що перші випуски фінансових інструментів сек’юритизації та облігацій з покриттям в Україні можуть відбутися вже у 2027 році. Фінансові установи попередньо зацікавилися використанням цих механізмів і розглядають можливість включити відповідні операції до своїх планів на наступний рік.
За матеріалами:
Finance.ua
Фондова біржа
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