НБУ оцінив стійкість банків: скільки установ потребують додаткового капіталу

Більшість активів банківського сектору зосереджена в установах, які мають достатній запас капіталу. Це дає їм змогу продовжувати кредитування та зберігати платоспроможність навіть у разі глибокої й тривалої кризи.

Про це свідчать результати оцінки стійкості банків та банківської системи у 2026 році.

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Як НБУ оцінював стійкість банків

Цьогорічна оцінка стійкості банків складалася з трьох традиційних етапів:

Оцінка якості активів та прийнятності забезпечення. Її проводили зовнішні аудитори станом на 1 січня 2026 року для всіх банків, крім АТ «Мотор-Банк» та АТ «Перший Інвестиційний Банк», які визнали неплатоспроможними в лютому 2026 року, а також ПрАТ «Перехідний банк «Юте Банк», який лише розпочав роботу цього року. Екстраполяція результатів оцінки якості активів на решту кредитного портфеля. У 2026 році, за висновками аудиторів, жоден банк не потребував такого етапу. Стрес-тестування 26 найбільших банків, на які припадає понад 90% активів сектору.

Результат оцінки якості активів підтвердив коректність оцінки банками розміру кредитного ризику (пруденційних резервів).

Загалом аудитори здійснили лише несуттєві коригування розміру кредитного ризику, що не мало впливу на показники достатності капіталу більшості банків, які проходили лише оцінку якості активів.

Скільки банків потребують додаткового капіталу

За результатами стрес-тестування із 26 банків лише для 11 установ із часткою активів сектору в 10% було встановлено підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу. Зокрема, у трьох банків із 6% активів системи потреба в капіталі виникла лише за несприятливим сценарієм.

Три банки, яким належить 5% активів, станом на початок жовтня мали достатність капіталу, вищу за встановлені для них необхідні нормативи.

Банки поліпшили результати стрес-тестування

Банки, які проходили стрес-тестування два роки поспіль, поліпшили свої результати. Так, дві установи, на відміну від минулого року, не потребують капіталу.

Водночас частка банків із підвищеними необхідними рівнями достатності капіталу знизилася з 18% до 10% активів сектору, а загальна потреба в капіталі скоротилася втричі — до близько 3% регулятивного капіталу системи на початок 2026 року.

До якого терміну банки мають наростити капітал

За результатами оцінки стійкості банки мають досягнути затверджених необхідних рівнів капіталу до початку 2027 року та утримувати їх до результатів наступної оцінки стійкості. У разі недосягнення затверджених рівнів чи їх порушення банки будуть зобов’язані подати програму капіталізації / реструктуризації.