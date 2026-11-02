Хто володіє торговельними марками в Україні (інфографіка)

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували дані Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій про їхніх власників.

З’ясувалося, що 1 299 діючих торговельних марок належать російським власникам, а ще 312 мають серед співвласників білоруських фізичних або юридичних осіб.

Про це йдеться у новому дослідженні YouControl.

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували дані про зареєстровані в Україні торговельні марки та їхніх власників станом на 1 жовтня 2026 року. До вибірки увійшли лише чинні торговельні марки.

Реєстрація торговельних марок в Україні: піки зростання та припинення дії за останні майже 35 років

В період з 1992 року до вересня 2026-го в Україні зареєстровано майже 394 тис. торговельних марок. Станом на 1 жовтня 2026 року понад 234 тис. із них залишаються діючими.

Найбільше нових торговельних марок реєстрували у 2021 році — 22 450, та у 2025 році — 20 279.

Водночас із 2016−2017 років зростала кількість торговельних марок, дія яких припиняється. Пік припав на 2023 рік (14 072), а у 2022 році цей показник становив 13 066. Упродовж досліджуваного періоду нових реєстрацій було більше, ніж припинень дії. Однак у 2022−2023 роках ці показники майже зрівнялися.

Фахівці R&D центру YouControl дослідили, що 4 774 компанії (22% досліджуваної вибірки) пов’язані з 2 030 корпоративними групами, представленими в аналітичній системі. Водночас цей зв’язок не є взаємовиключним: одна компанія — власник торговельних марок може входити до кількох корпоративних груп. Також одна група може об’єднувати кілька компаній із вибірки.

За кількістю компаній-власників торговельних марок переважають такі корпоративні групи як:

«Систем Кепітал Менеджмент (СКМ)» (64 компанії),

«Приват» (60),

«Драгон Капітал» (34),

«Істван» (30).

«Груп ДФ» (30).

Ключові особи двох із цих корпоративних груп перебувають під санкціями РНБО: з «Приват» — Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, з «Груп ДФ» — Дмитро Фірташ.

Серед українських компаній-власників діючих торговельних марок 163 мають санкційні зв’язки. Йдеться як про юридичних осіб, безпосередньо внесених до санкційних списків, так і про компанії, пов’язані з підсанкційними учасниками, акціонерами, кінцевими бенефіціарними власниками або керівниками.

Географія торговельних марок

Українські власники, американські бренди та кіпрські компанії

Більшість діючих торговельних марок в Україні, а це 78% (182 778) належать резидентам України.

Це свідчить про провідну роль локального бізнесу на ринку інтелектуальної власності. Водночас власниками є представники понад 120 країн — від провідних світових економік до менш поширених юрисдикцій, зокрема Кабо-Верде, Самоа та Кюрасао.

Серед іноземних власників лідирують

США — 13 155 торговельних марок, що за загальною кількістю посідає друге місце, поступаючись лише Україні, та майже втричі випереджає найближчу іноземну юрисдикцію. Це відображає значну присутність американських компаній і брендів на українському ринку.

Кіпр посідає третє місце за кількістю діючих торговельних марок в Україні — 4 515.

Четверте та п’яте місця за кількістю діючих торговельних марок в Україні посідають Швейцарія (4 090) та Велика Британія (3 254). Обидві країни є важливими центрами міжнародного бізнесу, зокрема для реєстрації та управління правами інтелектуальної власності.

Японія представлена 2 144 торговельними марками,

представлена 2 144 торговельними марками, Китай — 2 010,

— 2 010, Індія — 1 504,

— 1 504, Південна Корея — 1 219. Серед власників присутні компанії з різних галузей: від електроніки й автомобілебудування до фармацевтики, споживчих товарів і косметики.

Попри повномасштабне вторгнення рф та посилення санкційного тиску, станом на 01 жовтня 2026 року в Україні залишаються діючими 1 299 торговельних марок, власниками яких є представники росії.

Ще 312 мають серед співвласників білоруських фізичних або юридичних осіб. С

Майже половина компаній із досліджуваної вибірки має основний вид економічної діяльності у сфері торгівлі (23%) та переробній промисловості (22,9%).

Близько 10% досліджуваних компаній (2 096) мають основний вид економічної діяльності у сфері IT та телекомунікацій.

Також значна частка припадає на сектор операцій із нерухомістю (1 150 компаній) і будівництво (832).

Майже 9% (1 915) становлять компанії, що задіяні в «Професійній, науковій та технічній діяльності».

Висновки