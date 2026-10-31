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Власники Samsung Galaxy Watch скаржаться на опіки — чому так (фото)

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Власники Samsung Galaxy Watch скаржаться на опіки — чому так (фото)
Власники Samsung Galaxy Watch скаржаться на опіки — чому так (фото)
Власники розумних годинників Samsung Galaxy Watch почали повідомляти про червоні круглі сліди на зап’ястях, які нагадують опіки.
Позначки з’являються безпосередньо під датчиками на задній панелі пристроїв. Скарги стосуються кількох моделей, зокрема Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 8 та Galaxy Watch Ultra. Деякі користувачі пов’язують проблему з перегріванням годинників, однак точну причину поки не встановлено.
Про це повідомляє Android Authority.
Один із користувачів Galaxy Watch 5 Pro розповів, що ліг спати з повністю зарядженим годинником, але вранці виявив розряджений пристрій, який не вмикався. На його зап’ясті також залишився помітний слід, схожий на опік.
Подібні скарги раніше з’являлися на форумах Samsung, Reddit і Facebook. Вони стосуються різних поколінь Galaxy Watch, тому проблема не обмежується однією моделлю. Водночас кількість повідомлень не дає змоги визначити, наскільки поширене це явище.
Власники Samsung Galaxy Watch скаржаться на опіки — чому так (фото)

Одне з можливих пояснень

Локальне перегрівання пристрою через надмірну активність фонових процесів. На цю версію вказують повідомлення про швидке розряджання акумулятора вночі. Проте це лише припущення, а не підтверджена причина несправності.
Водночас почервоніння не обов’язково свідчить про опік. Подразнення можуть спричиняти волога, тертя, надто тугий ремінець або контактний дерматит. Якщо на шкірі з’являються пухирі, біль чи виражене пошкодження, необхідно звернутися до лікаря.

Що каже Samsung

Станом на 21 жовтня 2026 року Samsung офіційно не підтвердила наявність загального дефекту, який призводить до перегрівання та опіків у різних моделях Galaxy Watch.
Компанія рекомендує дотримуватися правил догляду за годинником, стежити за чистотою шкіри та не затягувати ремінець надто сильно. Також користувачі можуть звернутися до служби підтримки для перевірки пристрою.
Якщо годинник незвично нагрівається, спричиняє печіння або залишає сліди на шкірі, його потрібно негайно зняти та припинити використання до з’ясування причини. Не варто знову надягати пристрій, щоб перевірити, чи повториться проблема.
За матеріалами:
itechua
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