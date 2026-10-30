Samsung W27 показали у Китаї (ціна, характеристки)

Samsung офіційно представила в Китаї складаний смартфон W27.

Це преміальна версія Galaxy Z Fold8 Ultra з ексклюзивним оформленням, флагманським процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy та підтримкою супутникового зв’язку.

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Характеристки

Модель отримала двоколірний корпус у червоних і синіх відтінках із золотистими елементами на рамці, шарнірі та блоці камер. Як і інші представники серії W, смартфон призначений виключно для китайського ринку й продається через офіційні канали Samsung у Китаї, пише ilenta.com.

Samsung W27 поєднує темно-сині та червоні елементи оформлення із золотистими акцентами. На задній панелі розміщено фірмовий напис «Heart to the World». Передню та задню поверхні захищає скло Corning Gorilla Glass Ceramic 3.

Смартфон оснащений двома дисплеями Dynamic AMOLED 2X:

зовнішній екран діагоналлю 6,5 дюйма з роздільною здатністю 2520×1080 пікселів;

внутрішній складаний екран діагоналлю 8 дюймів із роздільною здатністю 2504×2256 пікселів.

Пікова яскравість обох дисплеїв сягає 3000 ніт, також передбачено підтримку HDR10+. Великий внутрішній екран зручний для багатозадачності, роботи з документами та перегляду відео, а зовнішній дає змогу користуватися основними функціями без розкладання смартфона.

Корпус відповідає стандарту захисту IP48. Це забезпечує обмежений захист від проникнення твердих частинок і стійкість до води за визначених умов, але не означає повної пилонепроникності.

Камера на 200 Мп

В основі Samsung W27 лежить процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Смартфон оснащений 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 512 ГБ або 1 ТБ. Пристрій працює під керуванням Android 17 з оболонкою One UI 9.0, підтримує функції Galaxy AI та режим Samsung DeX, який дає змогу працювати в інтерфейсі, подібному до настільної операційної системи.

Основна камера має роздільну здатність 200 Мп та оптичну стабілізацію зображення. Її доповнюють ще два модулі:

надширококутна камера на 50 Мп з автофокусом;

телеоб’єктив на 10 Мп із трикратним оптичним збільшенням.

Для автопортретів передбачено дві фронтальні камери роздільною здатністю 10 Мп — по одній для кожного екрана. Основний і надширококутний модулі підтримують запис відео в роздільній здатності до 8K із частотою 30 кадрів за секунду, а всі камери можуть знімати відео у форматі 4K із частотою 60 кадрів за секунду.

Місткість акумулятора становить 5000 мА·год. Підтримується дротове заряджання потужністю 45 Вт і бездротове заряджання Qi2.2 потужністю до 20 Вт.

Супутниковий зв’язок

Однією з особливостей Samsung W27 стала підтримка прямого супутникового зв’язку через китайську систему Tiantong. Вона призначена для екстрених дзвінків та обміну повідомленнями, коли звичайна мобільна мережа недоступна. Можливості цієї функції залежать від регіональної інфраструктури й умов обслуговування.

Серед інших можливостей смартфона — підтримка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB та USB-C зі швидкістю передавання даних до 5 Гбіт/с. Виробник також обіцяє сім великих оновлень операційної системи Android.

Ціна

Samsung пропонує смартфон у двох конфігураціях пам’яті. Стартова ціна значно перевищує вартість звичайних флагманів, що відповідає позиціюванню серії W як преміальної лінійки для китайського ринку.

16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 512 ГБ — 18 999 юанів, або близько 119 000 грн;

16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 1 ТБ — 21 999 юанів, або близько 138 000 грн.

Фактична вартість під час купівлі з України може відрізнятися через коливання валютного курсу, податки, доставку та націнку продавця.

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