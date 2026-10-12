До 25 годин на одному заряді: Samsung презентував унікальний ноутбук
Samsung представив ноутбук, що може працювати до 25 годин на одному заряді.
Південнокорейська компанія Samsung Electronics показала ноутбук Samsung Galaxy Book6.
Що відомо про новинку
«Новий Galaxy Book6 розроблений з урахуванням завдань, на які люди покладаються щодня, від перегляду вебсторінок та створення документів до відеодзвінків, багатозадачності та потокової передачі контенту», — розповіли у Samsung Electronics.
Зазначається, що ноутбук має 35,5-сантиметровий рідкокристалічний дисплей із роздільною здатністю 1 920×1 200 пікселів. Пристрій важить 1,35 кг, а його товщина становить 15,7 мм.
Ноутбук має акумулятор ємністю 61,2 Вт-год, який забезпечує до 25 годин роботи на одному заряді.
«Коли настає час увімкнути пристрій, швидка зарядка потужністю 45 Вт забезпечує приблизно 33% заряду за 30 хвилин», — додали у компанії.
Samsung пропонує вибір між процесором Intel Core 3 або Core 5 315. Базова модель Galaxy Book6 має 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ внутрішньої пам’яті.
У ноутбуці також встановлені стереодинаміки, два мікрофони для голосових та відеодзвінків, а також 2-мегапіксельна камера. При цьому клавіатура не має підсвічування. Вартість Samsung Galaxy Book6 стартує від $799.
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