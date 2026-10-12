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До 25 годин на одному заряді: Samsung презентував унікальний ноутбук

Технології&Авто
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Samsung Galaxy Book 6
Samsung Galaxy Book 6
Samsung представив ноутбук, що може працювати до 25 годин на одному заряді.
Південнокорейська компанія Samsung Electronics показала ноутбук Samsung Galaxy Book6.

Що відомо про новинку

«Новий Galaxy Book6 розроблений з урахуванням завдань, на які люди покладаються щодня, від перегляду вебсторінок та створення документів до відеодзвінків, багатозадачності та потокової передачі контенту», — розповіли у Samsung Electronics.
До 25 годин на одному заряді: Samsung презентував унікальний ноутбук
Зазначається, що ноутбук має 35,5-сантиметровий рідкокристалічний дисплей із роздільною здатністю 1 920×1 200 пікселів. Пристрій важить 1,35 кг, а його товщина становить 15,7 мм.
Ноутбук має акумулятор ємністю 61,2 Вт-год, який забезпечує до 25 годин роботи на одному заряді.
До 25 годин на одному заряді: Samsung презентував унікальний ноутбук
«Коли настає час увімкнути пристрій, швидка зарядка потужністю 45 Вт забезпечує приблизно 33% заряду за 30 хвилин», — додали у компанії.
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Samsung пропонує вибір між процесором Intel Core 3 або Core 5 315. Базова модель Galaxy Book6 має 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ внутрішньої пам’яті.
До 25 годин на одному заряді: Samsung презентував унікальний ноутбук
У ноутбуці також встановлені стереодинаміки, два мікрофони для голосових та відеодзвінків, а також 2-мегапіксельна камера. При цьому клавіатура не має підсвічування. Вартість Samsung Galaxy Book6 стартує від $799.
За матеріалами:
Укрінформ
SamsungТехнології
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