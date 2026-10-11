Три популярні моделі пікапів, які «не варті своїх грошей»

Багато власників пікапів уже за кілька місяців після купівлі починають шкодувати про своє рішення, а через кілька років вони замислюються, чи купуватимуть ще колись пікап. Експерти розповіли про пікапи, які «просто не варті ваших грошей».

Про це пише GOBankingRates.

Ram 1500

За словами експерта у сфері автомобілів та безпеки дорожнього руху Майкла Круза, попри те, що Ram 1500 має високу вантажопідйомність під час буксирування та привабливий інтер’єр, він не вирізняється надійністю.

Дослідження свідчать, що він стикається з кількістю поломок, вищою за середню, а також дорогими проблемами під час обслуговування, особливо з пневматичною підвіскою.

Ram 1500

«Упродовж експлуатації автомобіля власникам доведеться витрачати значні кошти на ремонт, що знижуватиме його вартість. Ram 1500 втрачає свою привабливість, якщо врахувати, що ремонт деяких його складніших систем коштуватиме дорожче через зростання вартості запчастин і робочої сили», — каже Майкл Круз.

Президент авторемонтної компанії All American Billet Тайлер Вільямс назвав кілька поширених ремонтних робіт для Ram 1500.

Це повне відновлення верхньої частини двигуна, заміна розподільного вала та штовхачів клапанів, а також заміна двигуна (в найгірших випадках).

Новий пікап Ram 1500 в Україні коштує від $91 000 до $158 000.

Ford F-150

За словами Майкла Круза, Ford F-150 — це ще один пікап, який завжди переоцінюють.

«Особливо версії з турбованими двигунами. Ці модифікації хвалять за більшу потужність, але їхня довговічність і продуктивність у довгостроковій перспективі викликають сумніви. Турбовані двигуни, як правило, споживають більше оливи, ніж передбачено нормою, а їхній ремонт після серйозної несправності обходиться дуже дорого», — каже спеціаліст.

Круз додав, що хоча цей пікап має хорошу здатність до буксирування, його загальна витрата пального не така низька, як у конкурентів. Тому в довгостроковій перспективі власникам доведеться витрачати більше на пальне.

Ford F-150

«Попри те, що модель продовжує добре продаватися, версії F-150 з турбованими двигунами не настільки хороші, як може скластися враження через ажіотаж навколо них, якщо враховувати загальну вартість володіння автомобілем», — зазначив він.

Дехто з фахівців звертає увагу на недостатню надійність окремих версій двигунів.

«5,4-літровий V8 Triton із трьома клапанами на циліндр, зокрема у моделях 2004−2008 років, має низку недоліків: свічки запалювання можуть обламуватися в головці блока циліндрів, виникають проблеми з ланцюгом ГРМ і виходять з ладу фазообертачі розподільного вала. Ремонт потребує багато роботи та коштує дорого», — каже Тайлер Вільямс.

Новий Ford F-150 у світі коштує від близько $40 000 до понад $81 000.

Chevrolet Silverado 1500

«Хоча Chevrolet Silverado 1500 є хорошим автомобілем у сегменті повнорозмірних пікапів, у нього спостерігається тенденція до проблем із трансмісією. Деякі власники скаржаться на проблеми з перемиканням передач, а ремонт трансмісії може бути дорогим, якщо вона виходить з ладу на ранньому етапі експлуатації», — говорить Майкл Круз.

Chevrolet Silverado 1500

Експерт також звертає увагу на те, що пікап має жорстку підвіску, а тому він «не дуже комфортний для щоденного використання».