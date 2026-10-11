Авто з якими двигунами обирають українці

Натомість попит на електромобілі суттєво знизився. Їхня частка скоротилася з 33% у вересні 2025 року до 9,2% цього року.
Автомобілі з ГБО, як і торік, становили менше 1% продажів нових легковиків.
Які моделі стали лідерами у своїх сегментах:
бензинові авто — Hyundai Tucson;
гібридні авто — Toyota RAV-4;
дизельні авто — Renault Duster;
електромобілі — BYD Sea Lion 06EV;
автомобілі з ГБО — Hyundai Tucson.
Раніше Finance.ua писав, що протягом минулого місяця українці придбали 21,5 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Порівняно з минулим роком попит знизився на 8%. Найчастіше покупці обирали бензинові автівки, а лідером ринку став Volkswagen Golf.