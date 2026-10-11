Авто з якими двигунами обирають українці

У вересні українці віддали перевагу автомобілям з традиційними двигунами. На них припало 59,5% ринку нових легковиків, тоді як роком раніше їхня частка становила 46,5%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Моторні вподобання вересня

Найчастіше у вересні покупці обирали бензинові моделі — їм належить 39,3% вересневих продажів нових авто. Роком раніше на них припадало 31,2% ринку.

Порівняно з минулим роком помітно зросла частка гібридних автомобілів — з 20,3% до 31%.

Дизельні моделі охопили 20,2% ринку проти 15,3% роком раніше.

🚙 Каско — це спокій для вас та вашого гаманця. Переходьте за посиланням, щоб обрати на Finance.ua найвигідніший варіант.

Натомість попит на електромобілі суттєво знизився. Їхня частка скоротилася з 33% у вересні 2025 року до 9,2% цього року.

Автомобілі з ГБО, як і торік, становили менше 1% продажів нових легковиків.

Які моделі стали лідерами у своїх сегментах:

бензинові авто — Hyundai Tucson;

гібридні авто — Toyota RAV-4;

дизельні авто — Renault Duster;

електромобілі — BYD Sea Lion 06EV;

автомобілі з ГБО — Hyundai Tucson.