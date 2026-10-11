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Авто з якими двигунами обирають українці

Технології&Авто
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Моторні вподобання вересня
Моторні вподобання вересня, Фото: magnific
У вересні українці віддали перевагу автомобілям з традиційними двигунами. На них припало 59,5% ринку нових легковиків, тоді як роком раніше їхня частка становила 46,5%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Моторні вподобання вересня

Найчастіше у вересні покупці обирали бензинові моделі — їм належить 39,3% вересневих продажів нових авто. Роком раніше на них припадало 31,2% ринку.
Порівняно з минулим роком помітно зросла частка гібридних автомобілів — з 20,3% до 31%.
Дизельні моделі охопили 20,2% ринку проти 15,3% роком раніше.
Натомість попит на електромобілі суттєво знизився. Їхня частка скоротилася з 33% у вересні 2025 року до 9,2% цього року.
Автомобілі з ГБО, як і торік, становили менше 1% продажів нових легковиків.
Які моделі стали лідерами у своїх сегментах:
  • бензинові авто — Hyundai Tucson;
  • гібридні авто — Toyota RAV-4;
  • дизельні авто — Renault Duster;
  • електромобілі — BYD Sea Lion 06EV;
  • автомобілі з ГБО — Hyundai Tucson.
Раніше Finance.ua писав, що протягом минулого місяця українці придбали 21,5 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Порівняно з минулим роком попит знизився на 8%. Найчастіше покупці обирали бензинові автівки, а лідером ринку став Volkswagen Golf.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок України
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