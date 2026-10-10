Українці придбали понад 21 тис. вживаних авто з-за кордону: найпопулярніші моделі вересня

Протягом минулого місяця українці придбали 21,5 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Порівняно з минулим роком попит знизився на 8%. Найчастіше покупці обирали бензинові автівки, а лідером ринку став Volkswagen Golf.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які авто найчастіше привозили в Україну

За даними аналітиків, середній вік вживаних автомобілів, які у вересні отримали українські номери, становив 8,7 року.

Бензинові автомобілі посіли найбільшу частку в цьому сегменті авторинку — 52%. Для порівняння, у вересні минулого року їхня частка становила 45%.

Далі йдуть:

електромобілі — 18% (29% у вер.25р.);

дизельні — 16% (18% у вер.25р.);

гібриди — 11% (5% у вер.25р.);

авто з ГБО — 3% (3% у вер.25р.).

Найпопулярнішою моделлю місяця став Volkswagen Golf. Протягом вересня українці ввезли 954 такі автомобілі.

ТОП-10 найпопулярніших ввезених з-за кордону вживаних авто у вересні, Інфографіка створена за допомогою ШІ