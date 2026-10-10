Українці придбали понад 21 тис. вживаних авто з-за кордону: найпопулярніші моделі вересня

Протягом минулого місяця українці придбали 21,5 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Порівняно з минулим роком попит знизився на 8%. Найчастіше покупці обирали бензинові автівки, а лідером ринку став Volkswagen Golf.
За даними аналітиків, середній вік вживаних автомобілів, які у вересні отримали українські номери, становив 8,7 року.
Бензинові автомобілі посіли найбільшу частку в цьому сегменті авторинку — 52%. Для порівняння, у вересні минулого року їхня частка становила 45%.
Далі йдуть:
електромобілі — 18% (29% у вер.25р.);
дизельні — 16% (18% у вер.25р.);
гібриди — 11% (5% у вер.25р.);
авто з ГБО — 3% (3% у вер.25р.).
Найпопулярнішою моделлю місяця став Volkswagen Golf. Протягом вересня українці ввезли 954 такі автомобілі.
Раніше Finance.ua писав, що близько 92% ринку вживаних автомобілів в Україні перебуває в тіні, а його обсяг становить близько 20 млрд грн. За вісім місяців 2026 року 2026 автомобілів офіційно зареєстрували за ціною 1 грн, ще 84 тисячі — дешевше ніж за 50 тис. грн. Попри перевірки та доручення контролюючим і правоохоронним органам, ситуація на ринку за останній рік практично не змінилася.