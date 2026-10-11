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Статки технологічних мільярдерів зросли на $845 млрд за дев’ять місяців

Технології&Авто
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Бум штучного інтелекту вивів усіх десятьох найбагатших людей світу з однієї країни – США
Бум штучного інтелекту вивів усіх десятьох найбагатших людей світу з однієї країни – США, Фото: magnific
Технологічний сектор продовжує генерувати рекордне збагачення для своїх найбільших гравців — зростання акцій на тлі буму штучного інтелекту забезпечило найбільший дев’ятимісячний приріст капіталу за весь період спостережень.
Про це повідомляє Bloomberg.

Скільки зараз мають технологічні мільярдери

За січень — вересень 2026 року сукупний капітал близько 100 мільярдерів із технологічного сектору, які входять до списку 500 найбагатших людей світу, зріс на $845 млрд.
Головними рушіями такого зростання стали бум штучного інтелекту та стрімке подорожчання акцій технологічних компаній, переважно американських.
Зараз сукупні статки технологічних мільярдерів сягають $4,6 трлн, що становить 36% від загального капіталу учасників індексу Bloomberg, хоча самі представники IT-галузі становлять лише близько п’ятої частини від загальної кількості мільярдерів у списку.
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На протилежному полюсі опинилися підприємці поза межами технологічної сфери — за цей самий період вони сукупно втратили $62 млрд. При цьому аж 94% всього прибутку в рейтингу забезпечили саме громадяни США.
Станом на 10 вересня всі десять найбагатших людей світу виявилися американцями — це сталося вперше від початку ведення спостережень Bloomberg у 2012 році.
Окремо видання відзначає рекорд найбагатшої людини світу Ілона Маска: за дев’ять місяців 2026 року він наростив статки на $310 млрд, що забезпечило приблизно 40% від загального приросту показника технологічного сектору.
У червні Маск ненадовго став першим у світі трильйонером після об’єднання компанії SpaceX із фірмою xAI та виходу на біржу.
За матеріалами:
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