Розумні окуляри Samsung з Gemini вийдуть у листопаді

Samsung готується випустити свої перші розумні окуляри зі штучним інтелектом уже в листопаді 2026 року. Компанія розробляє новинку спільно з Google, а до створення дизайну долучилися бренди Gentle Monster і Warby Parker.

Про це пише Meta.

Що відомо про новинку

Розумні окуляри Samsung анонсували ще в жовтні 2025 року, а в травні 2026-го компанія разом із Google продемонструвала пристрій наживо. Тепер виробник визначився з термінами виходу новинки на ринок.

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Смартокуляри Samsung не матимуть вбудованого дисплея. Водночас пристрій отримає мікрофон і камеру, які зможуть фіксувати те, що бачить і чує користувач.

За обробку цієї інформації відповідатиме штучний інтелект Gemini від Google. Для роботи з AI окуляри підключатимуться до смартфона. Сам пристрій працюватиме на базі Android XR і отримає чип Snapdragon AR1 Gen 1.

Очікується, що розумні окуляри Samsung зможуть працювати до 9 годин на одному заряді. Зарядний футляр при цьому дозволить повністю зарядити їх ще сім разів.

Серед доступних можливостей будуть інтеграції з низкою сервісів Samsung і Google. Окуляри зможуть працювати з картами, перекладачем і нотатками, а також із музичними стримінговими сервісами, зокрема Spotify та YouTube Music.

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Поява дедалі більшої кількості розумних окулярів водночас викликає питання щодо приватності. Камера та мікрофон дають змогу записувати відео й аудіо, зокрема за участю інших людей, які можуть не знати про зйомку.

Samsung заявляє, що її смартокуляри матимуть світлодіоди всередині та зовні оправи. Вони світитимуться, коли пристрій записуватиме аудіо або відео, щоб оточення могло помітити факт запису.

Під час демонстрації розумних окулярів у липні Samsung окремо наголошувала на їхній вазі. Компанія заявляла, що новинка буде легшою за більшість окулярів зі штучним інтелектом.

За даними місцевих ЗМІ, вага пристрою становитиме приблизно 46 грамів. Це на 5 грамів менше, ніж у базової моделі Meta Ray-Ban, яка важить 51 грам.

Meta готує власні доступніші розумні окуляри Meta Glasses без бренду Ray-Ban. Компанія продовжує співпрацювати з франко-італійською EssilorLuxottica, однак новинка вийде без виробника сонцезахисних окулярів.