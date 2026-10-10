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Експерти назвали 5 надійних та недорогих вживаних кросоверів

Технології&Авто
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Subaru Forester
Subaru Forester
Багато вживаних кросоверів досі коштують чимало, а визначити, які моделі справді варті своїх грошей, не завжди легко. Саме тому у GOBankingRates склали список з п’яти моделей, які регулярно потрапляють до рейтингів найнадійніших кросоверів.

На які вживані кросовери варто звернути увагу

Honda CR-V

Компактний Honda CR-V уже багато років залишається популярним вибором серед покупців вживаних авто завдяки економній витраті пального та невисокій вартості.
CR-V також стабільно входить до переліку найнадійніших вживаних кросоверів на ринку. За словами фахівців, автомобіль рідко потребує серйозного ремонту та має тривалий термін експлуатації.
Honda CR-V
Honda CR-V
Середня ціна вживаного Honda CR-V в Україні становить близько 560 000 — 740 000 гривень, залежно від року випуску, стану та покоління.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 часто називають найкращим вживаним кросовером у своїй ціновій категорії. Модель вирізняється винятковою надійністю, низькою витратою пального та стабільно високою залишковою вартістю.
Toyota RAV4
Toyota RAV4
В Україні середня вартість вживаного Toyota RAV4 становить орієнтовно від 290 000 до 1 570 000 гривень. Ціна дуже сильно залежить від року випуску автомобіля, його покоління, типу двигуна та пробігу.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 вважається одним із найнадійніших кросоверів із гарною початковою ціною. Модель часто посідає місце одразу після CR-V і RAV4. Значною мірою це пояснюється розкішним інтер’єром CX-5 та плавною й приємною керованістю.
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Вживана Mazda CX-5 в Україні коштує в середньому від 600 000 до 900 000 гривень, залежно від року випуску, стану та типу двигуна.

Mazda CX-9

Відома своїм преміальним інтер’єром і нижчою порівняно з конкурентами ціною, Mazda CX-9 пропонує просторий салон, надійність і плавну керованість.
Mazda CX-9
Mazda CX-9
В Україні середня вартість вживаної Mazda CX-9 коливається в межах від 315 000 до 1 500 000 гривень. Автомобіль має два суттєво відмінних покоління — саме тому розкид цін такий великий.

Subaru Forester

Subaru Forester, оснащений надійною системою повного приводу, вирізняється високою прохідністю та надійністю. Серед інших переваг авто — високий рівень безпеки.
Subaru Forester
Subaru Forester
В Україні середня вартість вживаного Subaru Forester становить близько 515 000 — 560 000 гривень.
За матеріалами:
УНІАН
КросоверАвтоВживані авто
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