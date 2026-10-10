10 найкращих гібридних авто у 2026 році (фото)

Найменша модель у лінійці преміального бренду поєднує в собі багату спадщину гібридних технологій Lexus із компактними габаритами та доступнішою вартістю.
Попри невеликі розміри, LBX пропонує високий рівень розкоші, багате оснащення та приємну плавність ходу.
Це ідеальний варіант для міських умов, який дарує відчуття преміальності без високих витрат на експлуатацію.
Ціна: від £36 695 (2 141 433 грн)
Витрата пального: до 4,6 л/100 км.
Renault Clio E-Tech
Сучасний Renault Clio E-Tech вважається одним із найвигідніших гібридів на ринку, поєднуючи стиль, гарну керованість та низьку ціну.
Його гібридна силова установка дозволяє проїжджати короткі відстані суто на електроенергії, після чого бензиновий мотор ефективно підзаряджає компактну батарею.
Модель пропонує якісний салон, відмінну динаміку та універсальність для щоденних поїздок.
Ціна: від £20 995 (1 225 228 грн)
Витрата пального: до 4,3 л/100 км.
MG HS
Головною перевагою цього гібридного кросовера є рекордний у своєму класі запас ходу на електротязі — до 121 км у версії PHEV, що майже вдвічі більше за показники багатьох конкурентів.
Автомобіль також доступний у формі класичного самозарядного гібрида.
MG HS пропонує просторий салон, динамічний розгін та високу якість збірки за значно менші гроші, ніж аналогічні суперники.
Ціна: від £29 495 (1 721 262 грн)
Витрата пального: до 1,8 л/100 км.
Toyota Corolla
Спадкоємиця легендарних гібридних технологій Toyota є максимально збалансованим автомобілем для щоденної експлуатації.
Вона вирізняється надзвичайно тихою та плавною роботою силової установки, високим рівнем комфорту та надійною репутацією бренду. Corolla чудово підходить для невеликих сімей завдяки просторому салону та багатому базовому оснащенню.
Ціна: від £30 845 (1 800 044 грн)
Витрата пального: до 4,4 л/100 км.
Honda Civic
Гібридний Civic e: HEV вирізняється чудовим налаштуванням шасі, а також точним та захопливим керуванням.
Автомобіль пропонує практичний салон із великим багажником, виключну надійність та багатий комплекс систем безпеки й комфорту.
Хоча за економністю він дещо поступається деяким суперникам, задоволення від водіння повністю компенсує цю різницю.
Ціна: від £34 325 (2 003 126 грн)
Витрата пального: до 4,7 л/100 км.
Peugeot 5008
Місткий та стильний французький кросовер пропонує просторий салон і привабливий цінник у порівнянні з конкурентами.
Базова самозарядна гібридна версія забезпечує низькі витрати на пальне, тоді як плагін-гібрид (PHEV) із 1,6-літровим мотором здатен проїхати понад 64 км (40 миль) на електриці.
Це чудове авто для великих родин, яким потрібні практичність і комфорт.
Ціна: від £37 045 (2 161 857 грн)
Витрата пального: до 2,3 л/100 км.
Land Rover Defender
Легендарний позашляховик у версії 110 PHEV поєднує 2,0-літровий бензиновий двигун з електромотором загальною потужністю 300 к.с.
Автомобіль здатен подолати до 50 км без викидів та оснащений фірмовим повним приводом.
Він забезпечує винятковий рівень комфорту на асфальті та залишається безкомпромісним підкорювачем важкого бездоріжжя.
Ціна: від £71 650 (4 181 279 грн)
Витрата пального: до 2,6 л/100 км.
Dacia Duster
Універсальний і практичний Duster отримав сучасну гібридну установку від Renault Clio, що зробило його чудовою альтернативою дизельним версіям.
Автомобіль чудово дає собі раду як під час щоденних поїздок, так і на легкому бездоріжжі. Це один із найдоступніших та найпростіших у догляді гібридних кросоверів на ринку.