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10 найкращих гібридних авто у 2026 році (фото)

Технології&Авто
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Рейтинг автомобилей-гибридов
Рейтинг автомобилей-гибридов
Видання rac.co.uk представило рейтинг авто, які вирізняються високою паливною ефективністю, плавністю ходу та багатим оснащенням.

Hyundai Santa Fe

Цей великий і практичний кросовер є чудовим вибором для великих сімей, адже вже в базовій комплектації пропонує три ряди сидінь і вміщує до семи дорослих пасажирів.
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Покупці можуть обрати між самозарядним та плагін-гібридом (PHEV), останній з яких здатний подолати до 53 км виключно на електротязі.
Модель вражає першокласним інтер’єром із високоякісних матеріалів та великою кількістю вільного простору.
  • Ціна: від £49 090 (2 864 745 грн)
  • Витрата пального: до 1,7 л/100 км.

Nissan Qashqai ePower

Завдяки унікальній системі ePower, де бензиновий двигун працює як генератор для підзарядки акумулятора, цей кросовер дарує відчуття водіння справжнього електромобіля.
Nissan Qashqai ePower
Nissan Qashqai ePower
Автомобіль демонструє відмінну динаміку, легкість у керуванні та високу економність у будь-яких умовах.
Оновлена модель пропонує комфортний, практичний і якісно зібраний салон за дуже конкурентною ціною.
  • Ціна: від £34 875 (2 035 223 грн)
  • Витрата пального: до 4,4 л/100 км.
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Lexus LBX

Найменша модель у лінійці преміального бренду поєднує в собі багату спадщину гібридних технологій Lexus із компактними габаритами та доступнішою вартістю.
Lexus LBX
Lexus LBX
Попри невеликі розміри, LBX пропонує високий рівень розкоші, багате оснащення та приємну плавність ходу.
Це ідеальний варіант для міських умов, який дарує відчуття преміальності без високих витрат на експлуатацію.
  • Ціна: від £36 695 (2 141 433 грн)
  • Витрата пального: до 4,6 л/100 км.

Renault Clio E-Tech

Сучасний Renault Clio E-Tech вважається одним із найвигідніших гібридів на ринку, поєднуючи стиль, гарну керованість та низьку ціну.
Renault Clio E-Tech
Renault Clio E-Tech
Його гібридна силова установка дозволяє проїжджати короткі відстані суто на електроенергії, після чого бензиновий мотор ефективно підзаряджає компактну батарею.
Модель пропонує якісний салон, відмінну динаміку та універсальність для щоденних поїздок.
  • Ціна: від £20 995 (1 225 228 грн)
  • Витрата пального: до 4,3 л/100 км.

MG HS

Головною перевагою цього гібридного кросовера є рекордний у своєму класі запас ходу на електротязі — до 121 км у версії PHEV, що майже вдвічі більше за показники багатьох конкурентів.
MG HS
MG HS
Автомобіль також доступний у формі класичного самозарядного гібрида.
MG HS пропонує просторий салон, динамічний розгін та високу якість збірки за значно менші гроші, ніж аналогічні суперники.
  • Ціна: від £29 495 (1 721 262 грн)
  • Витрата пального: до 1,8 л/100 км.

Toyota Corolla

Спадкоємиця легендарних гібридних технологій Toyota є максимально збалансованим автомобілем для щоденної експлуатації.
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Вона вирізняється надзвичайно тихою та плавною роботою силової установки, високим рівнем комфорту та надійною репутацією бренду. Corolla чудово підходить для невеликих сімей завдяки просторому салону та багатому базовому оснащенню.
  • Ціна: від £30 845 (1 800 044 грн)
  • Витрата пального: до 4,4 л/100 км.

Honda Civic

Гібридний Civic e: HEV вирізняється чудовим налаштуванням шасі, а також точним та захопливим керуванням.
Honda Civic
Honda Civic
Автомобіль пропонує практичний салон із великим багажником, виключну надійність та багатий комплекс систем безпеки й комфорту.
Хоча за економністю він дещо поступається деяким суперникам, задоволення від водіння повністю компенсує цю різницю.
  • Ціна: від £34 325 (2 003 126 грн)
  • Витрата пального: до 4,7 л/100 км.

Peugeot 5008

Місткий та стильний французький кросовер пропонує просторий салон і привабливий цінник у порівнянні з конкурентами.
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Базова самозарядна гібридна версія забезпечує низькі витрати на пальне, тоді як плагін-гібрид (PHEV) із 1,6-літровим мотором здатен проїхати понад 64 км (40 миль) на електриці.
Це чудове авто для великих родин, яким потрібні практичність і комфорт.
  • Ціна: від £37 045 (2 161 857 грн)
  • Витрата пального: до 2,3 л/100 км.

Land Rover Defender

Легендарний позашляховик у версії 110 PHEV поєднує 2,0-літровий бензиновий двигун з електромотором загальною потужністю 300 к.с.
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Автомобіль здатен подолати до 50 км без викидів та оснащений фірмовим повним приводом.
Він забезпечує винятковий рівень комфорту на асфальті та залишається безкомпромісним підкорювачем важкого бездоріжжя.
  • Ціна: від £71 650 (4 181 279 грн)
  • Витрата пального: до 2,6 л/100 км.

Dacia Duster

Універсальний і практичний Duster отримав сучасну гібридну установку від Renault Clio, що зробило його чудовою альтернативою дизельним версіям.
Dacia Duster
Dacia Duster
Автомобіль чудово дає собі раду як під час щоденних поїздок, так і на легкому бездоріжжі. Це один із найдоступніших та найпростіших у догляді гібридних кросоверів на ринку.
  • Ціна: від £21 845 (1 274 831 грн)
  • Витрата пального: до 2,3 л/100 км.
За матеріалами:
Обозреватель
АвтоГібрид
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