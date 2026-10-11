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Toyota представила оновлений кросовер Grand Highlander (фото)

Технології&Авто
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Оновлений кросовер Toyota Grand Highlander
Оновлений кросовер Toyota Grand Highlander, Фото: carscoops.com
Toyota освіжила лінійку кросоверів Grand Highlander для 2027 модельного року та представила нову модифікацію Woodland Edition. Новинка орієнтована на легке бездоріжжя: вона отримала збільшений кліренс і низку практичних допрацювань.
Про це пише CarScoops.
За прикладом RAV4 та Sienna, версія Woodland отримала чорний декор на кузові, відповідні шильдики та матові чорні 18-дюймові диски у зубчастій позашляховій гумі (all-terrain). Завдяки високим пружинам дорожній просвіт кросовера виріс на 13 мм.
Кросовер Toyota
Кросовер Toyota, Фото: carscoops.com
Також на кузові з’явилися рейлінги, світлодіодні протитуманки, бризковики та штатний фаркоп.
Інтер’єр побудували на базі комплектації XLE, але додали цікаві деталі:
  • знімну консоль-холодильник у другому ряду (вміщує шість банок по 0,35 л);
  • всепогодні килимки та піддон багажника з висувними роздільниками;
  • підігрів керма, покращене підсвічування салону та розетку на 120 В / 1500Вт для пасажирів другого ряду;
  • роздільні «капітанські» крісла другого ряду вже у базі.
Ціна Woodland Edition у США починається від $48 780. Модель доступна виключно з повним приводом і гібридною установкою на базі 2,5-літрового атмосферника, електродвигуна, нікель-метал-гідридної батареї та варіатора eCVT. Сумарна віддача системи — 245 к.с.
Інтер’єр та передня панель Toyota Grand Highlander
Інтер’єр та передня панель Toyota Grand Highlander, Фото: carscoops.com

Оновлення для Hybrid Max Platinum

Флагманську версію вартістю від $60 475 переодягли: замість хрому, сріблястих та темно-сірих деталей тут з’явився глянцевий чорний декор. У чорний колір також пофарбували дзеркала й антену-«плавник».
Під капотом без змін — потужний гібрид із 2,4-літровим турбомотором, 6-ступеневим «автоматом» та окремим електродвигуном на задній осі (eAxle). Разом вони видають 362 к.с. і 542 Нм крутного моменту.
Оздоблення салону та передні сидіння Toyota Grand Highlander
Оздоблення салону та передні сидіння Toyota Grand Highlander, Фото: carscoops.com

Що ще змінилося у лінійці 2027 року

  • Зняли з продажів комплектації Hybrid Nightshade Edition та Hybrid Max Limited.
  • Версія Platinum (2.4 турбо, 265 к.с.) отримала нові двоколірні 20-дюймові диски.
  • Базова XLE (бензин і гібрид) тепер має підігрів керма вже «у стандарті» та темно-сірі 18-дюймові диски.
Оновлений Toyota Grand Highlander 2027 надійде до американських дилерів наприкінці цього року. Базовий цінник виріс на $300 — до $42 560 (без урахування доставки за $1 595).
За матеріалами:
Фокус
Авто
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