Toyota представила оновлений кросовер Grand Highlander (фото)

Toyota освіжила лінійку кросоверів Grand Highlander для 2027 модельного року та представила нову модифікацію Woodland Edition. Новинка орієнтована на легке бездоріжжя: вона отримала збільшений кліренс і низку практичних допрацювань.
За прикладом RAV4 та Sienna, версія Woodland отримала чорний декор на кузові, відповідні шильдики та матові чорні 18-дюймові диски у зубчастій позашляховій гумі (all-terrain). Завдяки високим пружинам дорожній просвіт кросовера виріс на 13 мм.
Також на кузові з’явилися рейлінги, світлодіодні протитуманки, бризковики та штатний фаркоп.
Інтер’єр побудували на базі комплектації XLE, але додали цікаві деталі:
знімну консоль-холодильник у другому ряду (вміщує шість банок по 0,35 л);
всепогодні килимки та піддон багажника з висувними роздільниками;
підігрів керма, покращене підсвічування салону та розетку на 120 В / 1500Вт для пасажирів другого ряду;
роздільні «капітанські» крісла другого ряду вже у базі.
Ціна Woodland Edition у США починається від $48 780. Модель доступна виключно з повним приводом і гібридною установкою на базі 2,5-літрового атмосферника, електродвигуна, нікель-метал-гідридної батареї та варіатора eCVT. Сумарна віддача системи — 245 к.с.
Оновлення для Hybrid Max Platinum
Флагманську версію вартістю від $60 475 переодягли: замість хрому, сріблястих та темно-сірих деталей тут з’явився глянцевий чорний декор. У чорний колір також пофарбували дзеркала й антену-«плавник».
Під капотом без змін — потужний гібрид із 2,4-літровим турбомотором, 6-ступеневим «автоматом» та окремим електродвигуном на задній осі (eAxle). Разом вони видають 362 к.с. і 542 Нм крутного моменту.
Що ще змінилося у лінійці 2027 року
Зняли з продажів комплектації Hybrid Nightshade Edition та Hybrid Max Limited.
Версія Platinum (2.4 турбо, 265 к.с.) отримала нові двоколірні 20-дюймові диски.
Базова XLE (бензин і гібрид) тепер має підігрів керма вже «у стандарті» та темно-сірі 18-дюймові диски.
Оновлений Toyota Grand Highlander 2027 надійде до американських дилерів наприкінці цього року. Базовий цінник виріс на $300 — до $42 560 (без урахування доставки за $1 595).