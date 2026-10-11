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Mercedes-Benz зніме з виробництва три моделі у 2027 році

Технології&Авто
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Mercedes-Maybach EQS 680 SUV
Mercedes-Maybach EQS 680 SUV
Mercedes-Benz готується скоротити модельний ряд у 2027 модельному році. Представник Mercedes-Benz повідомив виданню Car and Driver про припинення виробництва седана EQE у звичайній та AMG-версіях, Mercedes-AMG S63 E Performance та Mercedes-Maybach EQS 680 SUV.
Про це пише «Кореспондент».

Чому Mercedes-Benz скорочує модельний ряд

Це стане одним із кроків компанії щодо перегляду модельної стратегії та інтеграції електричних силових установок у звичні для покупців модельні сімейства.
Компанія поступово відходить від створення окремих електричних аналогів для автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння та прагне інтегрувати електричні силові установки безпосередньо в уже відомі модельні сімейства.
Зокрема, Mercedes-Benz уже випустила електричний CLA, а в майбутньому очікується електрична версія C-Class.
Водночас, Mercedes-Benz поки не повідомила, яка саме модель прийде на зміну Maybach EQS 680 SUV.
Не виключено, що в межах цієї стратегії у майбутньому з модельного ряду Mercedes-Benz зникнуть й інші моделі.
Окрім електричних моделей, лінійку залишить гібридний Mercedes-AMG S63 E Performance. Наразі цей седан використовує 4,0-літровий V8 із подвійним турбонаддувом у поєднанні з плагін-гібридною системою. Сумарна потужність силової установки становить 791 к.с., а максимальний крутний момент досягає 1430 Нм.
Після припинення виробництва S63 у лінійці S-Class утвориться вільне місце серед найпотужніших версій моделі, тому назва S63 потенційно може повернутися у майбутньому.
Компанія продовжує розробку V8 для своїх високопродуктивних автомобілів, а представник Mercedes-Benz раніше заявляв, що двигуни V8 залишатимуться у виробництві щонайменше ще 10 років.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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