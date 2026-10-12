Amazon знизив ціну базового Mac mini

Акційна ціна поширюється на модель з 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ. Пристрій має корпус розміром 5 на 5 дюймів, важить приблизно 1,5 фунта та оснащений HDMI, портом Ethernet 2,5 Гбіт/с на задній панелі й двома USB-C на передній.
Характеристики та продуктивність
Mac mini на базі M6 отримав 12-ядерний центральний процесор і 12-ядерний графічний процесор. Комп’ютер також має три порти Thunderbolt 4, підтримку Wi-Fi 7 та може працювати одночасно з трьома зовнішніми дисплеями.
За даними Tom’s Guide, у тесті Handbrake з перекодування 25-гігабайтного 4K-відеофайлу до 1080p Mac mini M6 виконав завдання за 2 хвилини 45 секунд. Видання зазначило, що це майже на дві хвилини швидше порівняно з M4 у цьому тесті.
TechRadar називає Mac mini придатним для творців контенту та маркетологів малого бізнесу, яким потрібен компактний і тихий настільний комп’ютер для роботи вдома, в офісі або студії. Видання вказує, що модель може бути корисною для монтажу 4K-відео та обробки фотографій, тоді як для проєктів рівня кіновиробництва радить розглядати Mac Studio.