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Amazon знизив ціну базового Mac mini

Технології&Авто
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Apple Mac mini
Apple Mac mini
Amazon знизив ціну базової конфігурації Apple Mac mini з чипом M6 до 779,99 долара США замість 899 доларів. Знижка становить 119,01 долара, або близько 13%.
Про пропозицію повідомляє TechRadar.

Базова конфігурація

Акційна ціна поширюється на модель з 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ. Пристрій має корпус розміром 5 на 5 дюймів, важить приблизно 1,5 фунта та оснащений HDMI, портом Ethernet 2,5 Гбіт/с на задній панелі й двома USB-C на передній.

Характеристики та продуктивність

Mac mini на базі M6 отримав 12-ядерний центральний процесор і 12-ядерний графічний процесор. Комп’ютер також має три порти Thunderbolt 4, підтримку Wi-Fi 7 та може працювати одночасно з трьома зовнішніми дисплеями.
За даними Tom’s Guide, у тесті Handbrake з перекодування 25-гігабайтного 4K-відеофайлу до 1080p Mac mini M6 виконав завдання за 2 хвилини 45 секунд. Видання зазначило, що це майже на дві хвилини швидше порівняно з M4 у цьому тесті.
TechRadar називає Mac mini придатним для творців контенту та маркетологів малого бізнесу, яким потрібен компактний і тихий настільний комп’ютер для роботи вдома, в офісі або студії. Видання вказує, що модель може бути корисною для монтажу 4K-відео та обробки фотографій, тоді як для проєктів рівня кіновиробництва радить розглядати Mac Studio.
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AmazonТехніка
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