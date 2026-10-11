Toyota відкликає сотні нових автомобілів через небезпечний дефект

Toyota та Lexus оголосили відкликання 617 автомобілів 2026 модельного року у США через потенційно небезпечний дефект передньої підвіски. Проблема стосується алюмінієвих поворотних кулаків, які за певних умов можуть тріснути або зламатися. У найгіршому випадку це здатне призвести до часткової або повної втрати контролю над автомобілем.

Про це пише uamotors.

Які автівки відкликають

Під відкликання потрапили Lexus TX350, TX500h, RX350, RX500h, а також Toyota Grand Highlander і Grand Highlander Hybrid.

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Небезпечні деталі виготовила компанія Bharat Forge Aluminum USA. Виявилося, що під час виробництва окремої партії кованих алюмінієвих поворотних кулаків пропустили важливий етап термообробки. Через це міцність деталей виявилася нижчою за встановлені вимоги.

Особливу небезпеку проблема становить після сильного удару, наприклад під час наїзду на глибоку яму або бордюр.

Ослаблений поворотний кулак може тріснути в районі кріплення амортизаційної стійки або кермової тяги.

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Якщо деталь зламається під час руху, водій може частково або повністю втратити можливість керувати автомобілем, що підвищує ризик аварії.

Про дефект стало відомо ще в червні 2026 року під час внутрішньої перевірки якості.

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Toyota провела додаткові випробування та підтвердила проблему лише в обмеженій кількості автомобілів.

За даними компанії, повідомлень від власників про аварії, травми або інші інциденти, пов’язані з цим дефектом, не надходило.

Власникам автомобілів, які потрапили під відкликання, дилери проведуть безкоштовну перевірку поворотних кулаків. Якщо буде встановлено, що деталь належить до проблемної партії, її замінять безкоштовно.