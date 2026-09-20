Ford відкликає понад 148 тисяч Mustang у США Сьогодні 06:08 — Технології&Авто Ford Mustang

У США оголошено масштабне відкликання понад 148 тисяч купе Ford Mustang через дефект електропроводки, який може призвести до втрати тяги та відмови кількох важливих систем автомобіля.

За повідомленням Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), кампанія стосується 148 663 автомобілів Mustang окремих років випуску з 2024 по 2026.

У чому причина

Проблема пов’язана з масовими з’єднаннями джгута проводки в моторному відсіку, які можуть тріскатися.

У разі руйнування цих з’єднань можливі втрата приводу, відмова фар, системи омивача лобового скла, кондиціонера та вентилятора охолодження двигуна.

Регулятор наголошує, що втрата тяги або освітлення, а також неможливість очистити лобове скло погіршують огляд і підвищують ризик ДТП.

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Водночас Ford повідомляє, що наразі не має даних про аварії чи травми, пов’язані з цим дефектом. Для цієї проблеми NHTSA присвоїла ідентифікатор Safety Issue ID 26V547000.

Для усунення несправності дилери Ford безкоштовно встановлять нові клеми маси на джгуті проводки.

Власникам надішлють проміжні листи з попередженням про ризики, а потім друге повідомлення, коли ремонт стане доступним; орієнтовний термін готовності рішення вказано на березень 2027 року.