Інфляція обвалить фондовий ринок США? Чого чекати інвесторам

Американський фондовий ринок може ще здивувати інвесторів зростанням, але приводів для обережності стає дедалі більше. Індикатори вже сигналізують про перегрів S&P 500, а фундаментальні показники вказують на ризик подальшої корекції. Водночас індекс ще може дістатися позначки 8 000 пунктів — щоправда, такий сценарій не скасовує загрозу ведмежого ринку у 2027 році.

Своїм прогнозом щодо американського фондового ринку поділився трейдер і фінансовий аналітик Євген Халепа у відео на каналі наших колег із порталу «Мінфін».

Чому S&P 500 демонструє ознаки перегріву

На думку аналітика, нинішня ситуація на фондовому ринку США нагадує попередні цикли, коли після тривалого зростання індекс досягав максимумів, а потім переходив до корекції. Один із головних сигналів — композитний індикатор оцінки ринку, до якого входять показники оцінки акцій, зокрема співвідношення ціни до продажів, коефіцієнт Шиллера P/E та премія за ризик акцій.

За оцінкою експерта, цей композитний показник уже досяг рівнів 2022 року. Це свідчить про те, що ринок перегрітий, а баланс ризиків поступово зміщується на користь зниження.

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Ще один тривожний сигнал — розрив між поточними котируваннями та фундаментально обґрунтованою вартістю індексу. За його моделлю, справедлива вартість S&P 500 становить близько 7 000 пунктів. Водночас фактичні котирування значно вищі, а розрив між ними аналітик називає майже історичним.

Додатковий тиск створює ситуація з фінансуванням компаній. Спреди високодохідних облігацій продовжують розширюватися, що, за словами експерта, свідчить про проблеми з доступом до фінансування у невеликих компаній. Поки ці труднощі не перекинулися на облігації інвестиційного рівня, але такий ризик залишається.

Водночас інфляційний тиск у США може посилитися через зростання економічної активності та цін на енергоносії. Це може змусити ФРС проводити жорсткішу монетарну політику, а отже, погіршити умови фінансування бізнесу.

За яких умов S&P 500 може зрости до 8 000 пунктів

Попри негативні сигнали, аналітик не виключає ще однієї хвилі зростання на американському ринку. За його технічним аналізом, на графіку S&P 500 формується фігура у вигляді клина, для завершення якої може знадобитися ще одна хвиля зростання. Саме вона здатна підштовхнути індекс до 8 000 пунктів.

Важливою умовою для такого сценарію є подолання позначки 7 800−7 830 пунктів. Якщо індекс пройде цей рівень, наступною ціллю можуть стати 8 000 пунктів.

Крім того, найближчі кілька тижнів можуть бути сприятливими для тимчасового відновлення ринку. Халепа звертає увагу на бичачу сезонність, яка зазвичай починається з жовтня. Однак цього разу, за його словами, сезонні тенденції суперечать фундаментальним умовам. Вікно для короткострокового зростання може тривати приблизно до 10 листопада — до публікації наступних даних щодо інфляції у США.

Однак експерт застерігає, що це зростання може виявитися нетривалим. Він розглядає його радше як тимчасовий відскок, після якого може відновитися зниження.

«На мій погляд, зараз у нас є такий дисбаланс на користь зниження, а не на користь зростання», — зазначає аналітик.

За сценарієм Халепи, на початку 2027 року S&P 500 може сформувати максимум, після чого почнеться корекція. Він пов’язує такий прогноз із інфляційним тиском, можливим посиленням монетарної політики ФРС та погіршенням умов фінансування компаній.