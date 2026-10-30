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Інфляція обвалить фондовий ринок США? Чого чекати інвесторам

Фондовий ринок
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Інфляція обвалить фондовий ринок США? Чого чекати інвесторам
Інфляція обвалить фондовий ринок США? Чого чекати інвесторам
Американський фондовий ринок може ще здивувати інвесторів зростанням, але приводів для обережності стає дедалі більше. Індикатори вже сигналізують про перегрів S&P 500, а фундаментальні показники вказують на ризик подальшої корекції. Водночас індекс ще може дістатися позначки 8 000 пунктів — щоправда, такий сценарій не скасовує загрозу ведмежого ринку у 2027 році.
Своїм прогнозом щодо американського фондового ринку поділився трейдер і фінансовий аналітик Євген Халепа у відео на каналі наших колег із порталу «Мінфін».

Чому S&P 500 демонструє ознаки перегріву

На думку аналітика, нинішня ситуація на фондовому ринку США нагадує попередні цикли, коли після тривалого зростання індекс досягав максимумів, а потім переходив до корекції. Один із головних сигналів — композитний індикатор оцінки ринку, до якого входять показники оцінки акцій, зокрема співвідношення ціни до продажів, коефіцієнт Шиллера P/E та премія за ризик акцій.
За оцінкою експерта, цей композитний показник уже досяг рівнів 2022 року. Це свідчить про те, що ринок перегрітий, а баланс ризиків поступово зміщується на користь зниження.
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Ще один тривожний сигнал — розрив між поточними котируваннями та фундаментально обґрунтованою вартістю індексу. За його моделлю, справедлива вартість S&P 500 становить близько 7 000 пунктів. Водночас фактичні котирування значно вищі, а розрив між ними аналітик називає майже історичним.
Додатковий тиск створює ситуація з фінансуванням компаній. Спреди високодохідних облігацій продовжують розширюватися, що, за словами експерта, свідчить про проблеми з доступом до фінансування у невеликих компаній. Поки ці труднощі не перекинулися на облігації інвестиційного рівня, але такий ризик залишається.
Водночас інфляційний тиск у США може посилитися через зростання економічної активності та цін на енергоносії. Це може змусити ФРС проводити жорсткішу монетарну політику, а отже, погіршити умови фінансування бізнесу.

За яких умов S&P 500 може зрости до 8 000 пунктів

Попри негативні сигнали, аналітик не виключає ще однієї хвилі зростання на американському ринку. За його технічним аналізом, на графіку S&P 500 формується фігура у вигляді клина, для завершення якої може знадобитися ще одна хвиля зростання. Саме вона здатна підштовхнути індекс до 8 000 пунктів.
Важливою умовою для такого сценарію є подолання позначки 7 800−7 830 пунктів. Якщо індекс пройде цей рівень, наступною ціллю можуть стати 8 000 пунктів.
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Крім того, найближчі кілька тижнів можуть бути сприятливими для тимчасового відновлення ринку. Халепа звертає увагу на бичачу сезонність, яка зазвичай починається з жовтня. Однак цього разу, за його словами, сезонні тенденції суперечать фундаментальним умовам. Вікно для короткострокового зростання може тривати приблизно до 10 листопада — до публікації наступних даних щодо інфляції у США.
Однак експерт застерігає, що це зростання може виявитися нетривалим. Він розглядає його радше як тимчасовий відскок, після якого може відновитися зниження.
«На мій погляд, зараз у нас є такий дисбаланс на користь зниження, а не на користь зростання», — зазначає аналітик.
За сценарієм Халепи, на початку 2027 року S&P 500 може сформувати максимум, після чого почнеться корекція. Він пов’язує такий прогноз із інфляційним тиском, можливим посиленням монетарної політики ФРС та погіршенням умов фінансування компаній.
Детально про те, чому у 2027 році може початися ведмежий ринок і які рівні відстежувати — дивіться у відео:
За матеріалами:
Finance.ua
S&P 500Фондовий ринок
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