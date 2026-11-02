Техногіганти втратили $900 млрд капіталізації через ШІ

Найбільші технологічні компанії світу опинилися під тиском інвесторів через стрімке зростання витрат на штучний інтелект. Після публікації квартальних звітів їхня сукупна ринкова капіталізація скоротилася майже на $900 млрд.

Про це повідомляє The Financial Times.

Чотири найбільші оператори дата-центрів — Amazon, Meta, Microsoft та Alphabet — за квартал витратили на капітальні інвестиції $207 млрд. Для порівняння, за аналогічний період минулого року ця сума становила $113 млрд. Основна частина коштів пішла на закупівлю чипів і будівництво серверних майданчиків.

До кінця року компанії планують спрямувати на ці потреби ще $232 млрд. У результаті загальний обсяг річних інвестицій може сягнути $740 млрд.

Грошові потоки техногігантів пішли в мінус

Ще рік тому Google, Meta та Amazon разом отримали $36,4 млрд вільного грошового потоку за третій квартал. Цього року ситуація змінилася: за аналогічний період три компанії сукупно зафіксували від’ємний показник у $45,2 млрд.

Найбільші витрати мав Amazon. Капітальні інвестиції компанії сягнули рекордних $75,8 млрд, а вільний грошовий потік опустився до мінус $33,5 млрд. Водночас її хмарний напрям AWS зріс на 39% — до $46 млрд. Попри це, акції Amazon подешевшали на 7%, що скоротило ринкову вартість компанії майже на $200 млрд. На настрої інвесторів також вплинули слабкі прогнози святкових продажів.

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Найбільше падіння акцій серед компаній четвірки зафіксувала Alphabet. Її папери втратили 13% вартості, а капіталізація скоротилася на пів трильйона доларів. Капітальні витрати компанії перевищили $50 млрд, тоді як вільний грошовий потік становив мінус $9,1 млрд.

Додатковим чинником стало уповільнення основного пошукового бізнесу Google. Керівництво компанії визнало, що поки не вдається отримувати від ШІ-відповідей і чат-бота Gemini такі самі рекламні доходи, як від традиційних пошукових посилань.

Meta також уперше з моменту виходу на біржу у 2012 році отримала від’ємний вільний грошовий потік — мінус $2,1 млрд. За квартал компанія витратила $35 млрд.

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На цьому тлі Microsoft виявився єдиним із чотирьох техногігантів, кому вдалося зберегти позитивний грошовий потік. Він становив $18,6 млрд за капітальних витрат у $45,2 млрд. Водночас компанія запропонувала програми добровільного звільнення для приблизно 60 тис. працівників, щоб оптимізувати бюджет.

Що ще відомо

Залучення додаткового фінансування стало ще одним способом покрити масштабні витрати на інфраструктуру ШІ. Alphabet запланував продаж цінних паперів на $85 млрд, а Meta оголосила про плани випустити папери на $95 млрд за підтримки виробників чипів Nvidia, AMD та Broadcom.