США дозволили Boeing співпрацювати з білоруською «Белавіа»
США зняли санкційні обмеження, які перешкоджали співпраці американської авіабудівної компанії Boeing із білоруським авіаперевізником «Белавіа». Це дасть змогу білоруській компанії напряму закуповувати запчастини, комплектуючі та програмне забезпечення для літаків, а також вести переговори про придбання нових лайнерів.
Про це повідомляє білоруське державне агентство «Белта» з посиланням на генерального директора «Белавіа» Ігоря Чергінця.
«Белавіа» зможе закуповувати запчастини для Boeing
Послаблення обмежень дасть змогу купувати запчастини, комплектуючі та програмне забезпечення для літаків Boeing, які вже є у флоті компанії.
Крім того, авіаперевізник зможе розпочати переговори щодо можливої закупівлі нових літаків американського виробника.
Постійний представник білорусі при ООН Валентин Рибаков заявив, що США видали Boeing ліцензію, яка дозволяє повноцінно співпрацювати з «Белавіа».
Він також розповів, що президент білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом окреслив ключові питання для подальшого діалогу між країнами.
За словами Рибакова, переговори просуваються успішно, однак для виходу на новий рівень взаємодії сторонам потрібно розв’язати ще кілька питань.
Поділитися новиною
Також за темою
Xiaomi офіційно розширила китайську лінійку Redmi M-серії (характеристики)
Освіта, робота чи перекваліфікація: що пропонують для ВПО та ветеранів
iPhone 18 Pro і Pixel 11 Pro: де кращі камери (відео)
Українські підприємства готуються скорочувати персонал — результати опитування НБУ
Хто володіє торговельними марками в Україні (інфографіка)
Volkswagen зафіксував рекордні збитки