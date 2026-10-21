Трамп знімає санкції? Що означає рішення Білого дому та як це вплине на економіку рф

США розглядають можливість послабити санкції проти танкерів «тіньового флоту», які раніше перевозили російську та іранську нафту.

Про те, чи допоможе це росії збільшити доходи від експорту нафти, розповів старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський у новому відео на Finance.ua. Він пояснив, чому прямий економічний ефект від такого рішення може бути незначним, але його політичне значення — набагато більшим.

Які санкції проти танкерів може послабити Трамп

Як повідомляє Reuters, адміністрація Дональда Трампа вивчає можливість скасування санкцій проти окремих суден так званого «тіньового флоту». Мета — знизити рекордно високі ставки фрахту, тобто вартість перевезення вантажів морем.

Важлива деталь: обмеження можуть послабити щодо підсанкційних танкерів, які перевозять виключно так звану «легальну» нафту. Йдеться про сировину та нафтопродукти, на які не поширюються санкції США, а не про підсанкційну російську чи іранську нафту. У Міністерстві енергетики США також заявили, що можливе послаблення не допоможе росії перевозити нафту чи нафтопродукти.

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Економіст наголошує, що тут принципово важливо розрізняти санкції проти самих суден та обмеження на російську нафту.

«Якщо говорити про інформацію, яку розповсюджувала агенція Reuters, то там ідеться насправді не про зняття санкцій з російської нафти, а тільки про те, що танкери, які знаходяться під санкціями США, зможуть перевозити непідсанкційну нафту», — пояснив економіст.

За його словами, російська нафта залишиться під санкціями, тому безпосередньо на її експорт таке рішення впливати не повинно.

Хто виграє від послаблення санкцій проти танкерів

Найбільшу вигоду від можливих змін можуть отримати власники суден, які зможуть розширити перелік вантажів для перевезення.

«Це може дещо збільшити доходи тих тіньових структур, які володіють цими танкерами, від перевезення нафти. Теоретично може дещо зменшити ціни на фрахт для перевезення непідсанкційної нафти. Але саме допомогти російському бюджету цей захід не зможе», — зазначив Дубровський.

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Скептично оцінюють можливий ефект і аналітики Energy Aspects, яких цитує Reuters. За їхніми оцінками, танкери «тіньового флоту» переважно старі й технічно зношені. Тому вони навряд чи суттєво збільшать доступні потужності для морських перевезень. До того ж більшість таких суден і без того безперервно транспортувала нафту протягом останніх трьох місяців.

Водночас представники морської галузі звертають увагу на ще один нюанс: страховики суден і надалі мають дотримуватися правил Євросоюзу та Великої Британії. Це обмежує можливості для суттєвого зниження вартості перевезень.