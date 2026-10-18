Зеленський заявив, що послаблення санкцій США проти росії може бути лише початком

Документ передбачав 100-відсоткові мита на товари з п’яти найбільших покупців російської нафти, санкції проти російських суб’єктів і 500-відсоткові мита на імпорт російських енергоносіїв до США. Термін виконання цих положень спливав 18 жовтня.
Зеленський нагадав, що сенатор Ліндсі Грем підтримував Україну та виступав за збільшення американської допомоги.
Зеленський також зазначив, що скасування санкцій проти росії лише грає на руку кремля та точно не допомогає завершити війну.
«Я хочу подякувати і демократам, і республіканцям, які підтримали його законопроєкт (закон Ліндсі Грема про „пекельні санкції проти росії“ — ред.) Це була велика перемога. Дійсно двопартійна підтримка. І зараз рішення все це скасувати, все це заблокувати — мені здається, що це неправильно. І точно допомагає тільки „рускім“. Точно допомагає тільки їхній радості і бажанню постійно вбивати людей. Це точно не зупиняє війну», — заявив Зеленський.