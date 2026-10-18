Зеленський заявив, що послаблення санкцій США проти росії може бути лише початком

США продовжуватимуть знімати санкції з росії. Дизельна угода та рішення призупинити дію закону покійного сенатора Ліндсі Грема про «пекельні санкції проти росії» — це лише початок.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Напередодні Дональд Трамп призупинив дію закону Ліндсі Грема про посилення санкцій проти росії.

Документ передбачав 100-відсоткові мита на товари з п’яти найбільших покупців російської нафти, санкції проти російських суб’єктів і 500-відсоткові мита на імпорт російських енергоносіїв до США. Термін виконання цих положень спливав 18 жовтня.

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Зеленський нагадав, що сенатор Ліндсі Грем підтримував Україну та виступав за збільшення американської допомоги.

Зеленський також зазначив, що скасування санкцій проти росії лише грає на руку кремля та точно не допомогає завершити війну.