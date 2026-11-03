Військовий збір у жовтні: скільки коштів надійшло до бюджету

У жовтні 2026 року надходження від військового збору до спеціального фонду державного бюджету становили 17,9 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на дані Державної казначейської служби.

Загалом за липень-жовтень 2026 року до спеціального фонду державного бюджету надійшло 68,9 млрд гривень військового збору.

На що спрямовують кошти військового збору

Новий порядок зарахування коштів до спеціального фонду діє з 1 липня 2026 року. Відповідно до змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», надходження від сплати військового збору спрямовуються виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Запроваджений у 2014 році військовий збір в умовах повномасштабної війни залишається важливим інструментом мобілізації внутрішніх ресурсів держави. Водночас фінансування потреб сектору безпеки й оборони забезпечується також за рахунок інших надходжень державного бюджету, зокрема, податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, акцизного податку, рентної плати, дивідендів від державних підприємств, інших податків і зборів, а також коштів від внутрішніх державних запозичень (ОВДП).