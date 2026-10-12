Рада підтримала зміну правил приватизації: що пропонує законопроєкт

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 16011, який має підвищити ефективність приватизації державного майна. Документ передбачає створення спеціального фонду приватизації, зміну правил підготовки активів до продажу та збільшення порогової балансової вартості об’єктів великої приватизації з 250 млн грн до 1 млрд грн.

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Автори документу очікують, що ухвалення документа дозволить посилити інституційну спроможність ФДМУ, підвищити якість підготовки об’єктів і прозорість процедур для інвесторів, скоротити строки приватизації, а також збільшити надходження до держбюджету без розширення його видаткової частини.

Навіщо змінювати правила приватизації

Представляючи законопроєкт, народний депутат від округу ПГЗК, голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та управління державним і комунальним майном комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан наголосив, що документ є передумовою для реалізації програми DPO зі Світовим банком.

За його словами, держава володіє значною кількістю майна, але не завжди має повну інформацію про належні їй активи.

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«У держвласності понад 1,3 млн об’єктів, з яких близько 580 тис. — нерухомість загальною площею понад 160 млн кв. м. При цьому, право власності належним чином оформлено лише на 56% таких об’єктів. Ми маємо тисячі будівель, складів та підприємств, які роками простоюють, руйнуються, не створюють робочих місць, не приносять доходи до держбюджету», — сказав Мовчан.

За його словами, проблема у тому, що держава не здатна якісно підготувати активи до продажу.

Спеціальний фонд приватизації

Законопроєкт запроваджує новий механізм фінансування інституційного розвитку Фонду державного майна України (ФДМУ) та підготовчих процедур за рахунок створення спецфонду приватизації.

Він формуватиметься від плати за підготовку об’єкта до приватизації в розмірі 5% від ціни його продажу (але не більше ніж 1 тис. мінімальних зарплат станом на 1 січня), яка сплачуватиметься покупцем додатково, що не зменшуватиме основних надходжень від продажу майна до державного бюджету.

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Також законопроєкт дозволяє уряду залучати уповноважену державну юридичну особу для підготовки об’єктів до продажу. Йдеться про компанію, 100% акцій якої належать державі та яка перебуває в управлінні ФДМУ.

До її завдань можуть належати виготовлення технічної документації, реєстрація речових прав на нерухомість, проведення аудиту та екологічного аудиту, відновлення первинних документів і маркетингові заходи.

Які активи належатимуть до великої приватизації

Законопроєкт передбачає збільшення порогової балансової вартості активів, за якою об’єкти зараховують до великої приватизації, з 250 млн грн до 1 млрд грн. Для визначення вартості використовуватимуть дані фінансової звітності за останній звітний рік.

Крім того, оновлюються процедурні правила приватизаційного процесу. Збільшується термін проведення аукціону з продажу об’єкта великої приватизації — від 60 до 120 днів після опублікування повідомлення (раніше було до 90 днів).

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Переможці аукціонів (як малої, так і великої приватизації) отримуватимуть право усувати формальні помилки та технічні описки в заявах чи документах у порядку, встановленому Кабміном, а самі описки більше не зможуть бути підставою для скасування результатів торгів.

Також запроваджується норма про припинення приватизації об’єкта малої приватизації, якщо його не вдалося продати протягом трьох років із дня прийняття рішення про приватизацію.

Як планують прискорити передачу майна ФДМУ

Законопроєкт вирішує проблему затримок із передачею підприємств: якщо уповноважені органи протягом 20 днів після рішення Кабміну не передають функції з управління майном ФДМУ, фонд отримує право самостійно звертатися до державних реєстраторів для внесення змін до ЄДР.

Водночас на ФДМУ покладається функція моніторингу ефективності використання державного нерухомого майна задля виявлення непрацюючих активів для їх подальшого продажу.