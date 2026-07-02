Уряд оновив стратегію держбанків: які з них готують до приватизації Сьогодні 09:05 — Фондовий ринок

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30 червня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про оновлення Основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору.

Документ Документ підготувало Міністерство фінансів за участю міжнародних експертів у межах зобов’язань України перед МВФ та ЄС.

Основні пріоритети

Оновлена стратегія передбачає зміцнення фінансової стійкості державних банків, зменшення фіскальних ризиків, покращення корпоративного управління та поступове скорочення частки держави в банківському секторі.

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Під час воєнного стану пріоритетом для держбанків визначили фінансування підприємств:

оборонно-промислового комплексу,

критичної енергетичної інфраструктури,

аграрного сектору,

переробної промисловості,

бізнесу у прифронтових регіонах.

Також серед пріоритетів — розвиток іпотечного кредитування для забезпечення громадян житлом.

Що ще у планах

Документ також зобов’язує кожен державний банк до кінця 2026 року оновити власну стратегію розвитку.

Для підвищення ефективності роботи наглядових рад запровадять їх щорічне оцінювання.

Крім того, стратегія передбачає продаж пакетів акцій «Укргазбанку» та «Сенс Банку» інвесторам. Водночас приватизація «ПриватБанку» можлива лише після завершення воєнного стану.

Окрему увагу приділять скороченню частки непрацюючих кредитів. До кінця 2027 року банки мають реалізувати три найбільші непрофільні активи та врегулювати три найбільші проблемні кредити.

Також уряд планує розширити перелік підстав для звільнення незалежних членів наглядових рад у разі виникнення ризиків, пов’язаних із доброчесністю чи репутацією. Водночас принцип незалежності наглядових рад від операційного втручання у їхню діяльність буде збережено.

Раніше ми повідомляли , що в Україні зробили ще один крок до розвитку доступнішої іпотеки. Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт, який дозволить банкам швидше повертати кошти в обіг і видавати більше житлових кредитів.

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