0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд оновив стратегію держбанків: які з них готують до приватизації

Фондовий ринок
47
Банк
Банк
30 червня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про оновлення Основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору.
Документ підготувало Міністерство фінансів за участю міжнародних експертів у межах зобов’язань України перед МВФ та ЄС.

Основні пріоритети

Оновлена стратегія передбачає зміцнення фінансової стійкості державних банків, зменшення фіскальних ризиків, покращення корпоративного управління та поступове скорочення частки держави в банківському секторі.
Читайте також
Під час воєнного стану пріоритетом для держбанків визначили фінансування підприємств:
  • оборонно-промислового комплексу,
  • критичної енергетичної інфраструктури,
  • аграрного сектору,
  • переробної промисловості,
  • бізнесу у прифронтових регіонах.
Також серед пріоритетів — розвиток іпотечного кредитування для забезпечення громадян житлом.

Що ще у планах

Документ також зобов’язує кожен державний банк до кінця 2026 року оновити власну стратегію розвитку.
Для підвищення ефективності роботи наглядових рад запровадять їх щорічне оцінювання.
Крім того, стратегія передбачає продаж пакетів акцій «Укргазбанку» та «Сенс Банку» інвесторам. Водночас приватизація «ПриватБанку» можлива лише після завершення воєнного стану.
Окрему увагу приділять скороченню частки непрацюючих кредитів. До кінця 2027 року банки мають реалізувати три найбільші непрофільні активи та врегулювати три найбільші проблемні кредити.
Місце для вашої реклами
Також уряд планує розширити перелік підстав для звільнення незалежних членів наглядових рад у разі виникнення ризиків, пов’язаних із доброчесністю чи репутацією. Водночас принцип незалежності наглядових рад від операційного втручання у їхню діяльність буде збережено.
Раніше ми повідомляли, що в Україні зробили ще один крок до розвитку доступнішої іпотеки. Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт, який дозволить банкам швидше повертати кошти в обіг і видавати більше житлових кредитів.
Також Finance.ua повідомляв, що Нацбанк щороку переглядає показників діяльності банків і за результатами підтверджує їм статус системно важливих. Цього разу такий статус отримали 16 фінансових установ, як і в 2025 році. 🔍 Повним переліком ділимось тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДержбанкиКабмінПриватБанкУкргазбанкСенс Банк
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems