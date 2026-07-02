Уряд оновив стратегію держбанків: які з них готують до приватизації

30 червня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про оновлення Основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору.
Документ підготувало Міністерство фінансів за участю міжнародних експертів у межах зобов’язань України перед МВФ та ЄС.
Основні пріоритети
Оновлена стратегія передбачає зміцнення фінансової стійкості державних банків, зменшення фіскальних ризиків, покращення корпоративного управління та поступове скорочення частки держави в банківському секторі.
Також уряд планує розширити перелік підстав для звільнення незалежних членів наглядових рад у разі виникнення ризиків, пов’язаних із доброчесністю чи репутацією. Водночас принцип незалежності наглядових рад від операційного втручання у їхню діяльність буде збережено.
Раніше ми повідомляли, що в Україні зробили ще один крок до розвитку доступнішої іпотеки. Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт, який дозволить банкам швидше повертати кошти в обіг і видавати більше житлових кредитів.
Також Finance.ua повідомляв, що Нацбанк щороку переглядає показників діяльності банків і за результатами підтверджує їм статус системно важливих. Цього разу такий статус отримали 16 фінансових установ, як і в 2025 році. 🔍 Повним переліком ділимось тут.