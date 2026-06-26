НБУ змінив список ОВДП, які банки можуть використовувати для резервів Сьогодні 14:33 — Фондовий ринок

Зміни набули чинності 25 червня 2026 року.

Національний банк України актуалізував перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки можуть покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Зміни набули чинності 25 червня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба регулятор.

Які ОВДП виключили та додали до переліку

З переліку бенчмарк-ОВДП виключено облігації з ідентифікаційним номером UA4000227490 у зв’язку з їх повним погашенням 18 лютого 2026 року.

Натомість до переліку включено ОВДП з ідентифікаційним номером UA4000239057, перше розміщення яких Міністерство фінансів здійснило 9 червня 2026 року.

У Нацбанку зазначили, що це рішення спрямоване на підтримку активності банків під час аукціонів Міністерства фінансів із розміщення державних облігацій. Це має сприяти фінансуванню державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Банки можуть покривати до 60% резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП

Банкам дозволено зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів.

Перелік таких цінних паперів Національний банк формує з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

Станом на 25 червня 2026 року перелік містить 20 випусків ОВДП: UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632, UA4000237564, UA4000238844, UA4000238984 та новий UAUA4000239057.

Що таке обов’язкові резерви

Обов’язкові резерви є одним із базових інструментів монетарної політики центральних банків.

Механізм передбачає, що банк зобов’язаний резервувати на кореспондентському рахунку в центральному банку кошти в обсязі, визначеному нормативом резервування. Розмір резервів розраховується як певний відсоток від зобов’язань банку та має підтримуватися в середньому протягом періоду резервування.

Такий інструмент дає змогу згладжувати короткострокові коливання ліквідності та водночас обмежувати частину вільної ліквідності банківської системи.

Для підвищення ефективності регулювання грошово-кредитного ринку та зменшення потреби у фінансуванні дефіциту бюджету за рахунок емісійних джерел банкам дозволено частково покривати обов’язкові резерви бенчмарк-ОВДП.

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