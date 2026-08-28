Уряд хоче дозволити приватизацію квартир і будинків, зруйнованих через війну Сьогодні 20:14 — Нерухомість

Пошкоджене через війну житло

Українці, які живуть у неприватизованих квартирах або будинках, пошкоджених чи знищених війною, можуть отримати можливість оформити їх у власність. Уряд підтримав відповідну пропозицію Мінрегіону та планує передати законопроєкт на розгляд Верховної Ради.

Про це йдеться у повідомленні Мінрегіону.

Чому це важливо

Наразі законодавство не врегульовує питання приватизації житла, яке через бойові дії стало аварійним. Люди, які проживають у неприватизованій нерухомості, юридично залишаються наймачами, а не власниками.

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Як пояснив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін, через це виникають проблеми з отриманням компенсації за пошкоджене або знищене житло.

«Зараз закон не врегульовує питання приватизації квартир і будинків, які через пошкодження або руйнування стали аварійними», — зазначив він.

У Мінрегіоні пропонують внести зміни до закону «Про приватизацію державного житлового фонду» та уточнити перелік житла, яке не підлягає приватизації.

Що це дасть

Запропоновані зміни мають дозволити громадянам, які мають право на приватизацію, оформити право власності навіть у випадках, коли житло стало аварійним через бойові дії, атаки та інші наслідки російської агресії.

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Наразі компенсацію можуть отримати власники житла, право власності яких зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Тож ухвалення змін має впорядкувати приватизацію державного та комунального житла і дати людям можливість оформити право власності, щоб надалі отримати компенсацію за втрачене житло або кошти на його відновлення.

Раніше ми повідомляли , що якщо житло пошкоджене через війну, подати заяву на компенсацію за програмою єВідновлення можна не лише через «Дію». Для тих, хто не має технічної можливості скористатися застосунком або хоче оформити все особисто, доступний ЦНАП. Причому звернутися можна до будь-якого центру незалежно від місця реєстрації чи розташування пошкодженого житла.

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