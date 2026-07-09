єВідновлення 2026: хто не може претендувати на допомогу Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Будинок, пошкоджений внаслідок російських атак

Через повномасштабну війну тисячі українців втратили житло або зазнали значних пошкоджень своїх будинків і квартир. Для таких випадків діє державна програма «єВідновлення», однак отримати компенсацію можуть не всі.

В Асоціації платників податків України нагадали , хто не має права на виплати та за яких умов можна претендувати на державну допомогу.

Хто не може отримати компенсацію за програмою «єВідновлення»

Закон України № 2923-IX визначає категорії осіб, яким компенсація за рахунок державного або місцевих бюджетів не надається.

Зокрема, на виплати не можуть претендувати:

особи, щодо яких застосовані державні санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;

громадяни, які мають судимість за злочини проти основ національної безпеки України;

власники об’єктів комерційної нерухомості та нежитлових приміщень. Для таких об’єктів наразі передбачений окремий механізм відшкодування через Міжнародний реєстр збитків (RD4U).

Хто має право на допомогу

Подати заяву на компенсацію можуть громадяни України, які є власниками квартир, приватних, садових або дачних будинків, кімнат у гуртожитках, замовниками будівництва чи власниками майнових прав на незавершене житло, членами житлових кооперативів, які повністю викупили житло, але ще не оформили право власності, а також спадкоємці таких осіб.

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Водночас законодавство спростило процедуру подання заяви для співвласників. Тепер достатньо, щоб заяву через застосунок «Дія» подав один зі співвласників. Якщо протягом 15 календарних днів інші співвласники не подадуть офіційних заперечень, компенсацію можуть погодити.

Залежно від ступеня пошкодження житла програма «єВідновлення» передбачає три види допомоги:

кошти на ремонт пошкодженого житла;

житловий сертифікат для придбання нового житла у разі повного знищення нерухомості;

грошову виплату на будівництво нового приватного будинку на власній земельній ділянці.

Як подати заявку на компенсацію

Для отримання компенсації необхідно, щоб нерухомість була внесена до Державного реєстру речових прав. Після цього власник має подати повідомлення про пошкодження через «Дію», відкрити спеціальну картку «єВідновлення» в банку-партнері та подати заяву на отримання виплати через застосунок «Дія» або ЦНАП.

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Після цього місцева комісія проводить технічне обстеження пошкодженого майна та визначає суму компенсації.

Експерти наголошують, що навіть якщо зараз державна програма тимчасово недоступна в окремих районах, постраждалим варто якомога швидше зафіксувати факт пошкодження майна. Це може стати підставою для отримання компенсації в майбутньому.

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