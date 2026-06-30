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Частина ВПО не зможуть отримати житловий ваучер — що зміниться з 1 серпня

Особисті фінанси
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Ключі від житла
Ключі від житла
Уряд оновив правила використання житлових ваучерів для переселенців. Через нововведення з 1 серпня частина ВПО більше не зможуть претендувати на таку підтримку від держави.
Про це йдеться у повідомленні нардепа Павла Фролова.

Хто не зможе отримати ваучер і що зміниться

Раніше урядова постанова № 1176 дозволяла використовувати житловий ваучер для погашення іпотеки за програмою «єОселя». Проте на практиці цей механізм не працював через законодавчу колізію щодо іпотечної застави.
Після набуття чинності новими правилами житлові ваучери не надаватимуть ВПО, які:
  • припинили право власності на житло з початку повномасштабного вторгнення;
  • уже скористалися пільговою іпотекою за програмою «єОселя»;
  • зареєстрували місце проживання на тимчасово окупованій території після її окупації.
Відповідні зміни передбачені постановою уряду, яка набуде чинності з 1 серпня.

Кому дозволять використати ваучер як перший внесок

Водночас для окремих категорій ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, ваучер можна буде використати як перший внесок за програмою «єОселя».
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Запуск цього механізму можливий після 17 липня, якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт № 15335, який має врегулювати майнові права. Після цього банки та забудовники зможуть повноцінно розпочати роботу за новими правилами.
Варто зазначити, що за даними ГО «ВПО України» вєе понад 3 тисячі родин ВПО з тимчасово окупованих територій вже отримали житлові ваучери. На першому етапі програми ваучери надають вимушеним переселенцям з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або інваліда війни.
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Підсумовуючи: переселенцям, які планують подаватися на житловий ваучер, варто заздалегідь перевірити свою ситуацію: чи не було продажу або дарування житла після 24 лютого 2022 року, чи не бере родина участі в «єОселі» та коли саме було зареєстроване місце проживання на ТОТ.
Ці зміни можуть бути особливо важливими для родин, які розглядають житловий ваучер як основний шанс придбати нове житло після вимушеного виїзду з окупованих територій.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Житлова нерухомістьВПОПереселенці
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