0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Майже 40% українців не працюють за отриманою спеціальністю — дослідження

Особисті фінанси
9
36% задоволені своїм вибором спеціальності, яку здобували або здобувають
36% задоволені своїм вибором спеціальності, яку здобували або здобувають
У травні 2026 року роботодавці найчастіше шукали продавців, водіїв, різноробочих, вантажників, кухарів, охоронців, будівельників, продавців-консультантів, автослюсарів. Здебільшого це вакансії з сегменту «блакитних» та «сірих комірців». Саме в цих галузях дефіцит кадрів найбільш відчутний. Натомість до переліку спеціальностей, на які абітурієнти подали найбільше заяв, у 2025 році увійшли менеджмент, філологія, психологія, маркетинг, економіка, комп’ютерні науки та право.
Про це свідчать дані дослідження OLX Робота.

Які спеціальності українці обрали б сьогодні

Результати опитування частково підтвердили рейтинг популярних серед вступників спеціальностей.
На запитання про те, які напрями освіти респонденти обрали б сьогодні для вступу, найчастіше називали ІТ та комп’ютерні науки — 26%. Друге місце посіли транспорт і логістика — 19%, третє — продажі та торгівля — 16%.
Також до переліку увійшли медицина та охорона здоров’я (16%), менеджмент і бізнес (15%), будівництво та архітектура (15%), маркетинг, реклама та PR (14%).
Читайте також
«Якщо аналізувати професії, які є найбільш популярними серед вступників, бачимо, що вони не зовсім відповідають поточним запитам роботодавців. Однак це не означає, що молодь обирає „неправильні“ професії. Це значною мірою є наслідком тенденцій, які формувалися роками. Довгий час вища освіта сприймалася як єдиний шлях до успішної кар’єри, тоді як робітничі професії були менш „престижними“. У результаті ринок отримав велику кількість фахівців офісних спеціальностей. Сьогодні ж структура ринку праці змінюється: в умовах війни та майбутньої відбудови дедалі більший попит мають працівники виробничої, будівельної, транспортної та сервісної сфер», — коментує Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота.
Місце для вашої реклами

Чи задоволені українці обраною професією

За відповідями респондентів старше 18 років — 36% задоволені своїм вибором спеціальності, яку здобували або здобувають. Натомість майже дві третини респондентів або не впевнені, що зробили правильний вибір, або ним не задоволені.
37% опитаних не працюють за спеціальністю, яку здобували. Працюють за фахом — 27%, ще 18% - частково.

Чому українці змінюють професію

Серед основних причин відмови від роботи за спеціальністю респонденти назвали:
  • професія перестала подобатися — 27%;
  • зміну інтересів — 25%;
  • відсутність вакансій — 24%;
  • низький рівень заробітної плати — 23%;
  • відсутність перспектив розвитку — 15%.
Частина респондентів також зазначила, що не може працевлаштуватися за спеціальністю через відсутність досвіду роботи.
Якби учасники опитування мали можливість вступати повторно, 47% не обрали б ту саму спеціальність, а ще 26% не впевнені, що повторили б свій вибір.
Водночас 51% опитаних повідомили, що здобута освіта все ж стала корисною у професійній діяльності.

Що українці вважають головним при виборі професії

Найважливішим критерієм при виборі спеціальності респонденти назвали власні інтереси — такий варіант обрали 70% опитаних. Також українці звертають увагу на рівень заробітної плати (55%), перспективи працевлаштування (45%), можливості професійного розвитку (42%), стабільність професії (41%) та попит на фахівців на ринку праці (40%).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаПрофесії
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems