Майже 40% українців не працюють за отриманою спеціальністю — дослідження Сьогодні 08:34 — Особисті фінанси

36% задоволені своїм вибором спеціальності, яку здобували або здобувають

У травні 2026 року роботодавці найчастіше шукали продавців, водіїв, різноробочих, вантажників, кухарів, охоронців, будівельників, продавців-консультантів, автослюсарів. Здебільшого це вакансії з сегменту «блакитних» та «сірих комірців». Саме в цих галузях дефіцит кадрів найбільш відчутний. Натомість до переліку спеціальностей, на які абітурієнти подали найбільше заяв, у 2025 році увійшли менеджмент, філологія, психологія, маркетинг, економіка, комп’ютерні науки та право.

Про це свідчать дані дослідження OLX Робота

Які спеціальності українці обрали б сьогодні

Результати опитування частково підтвердили рейтинг популярних серед вступників спеціальностей.

На запитання про те, які напрями освіти респонденти обрали б сьогодні для вступу, найчастіше називали ІТ та комп’ютерні науки — 26%. Друге місце посіли транспорт і логістика — 19%, третє — продажі та торгівля — 16%.

Також до переліку увійшли медицина та охорона здоров’я (16%), менеджмент і бізнес (15%), будівництво та архітектура (15%), маркетинг, реклама та PR (14%).

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«Якщо аналізувати професії, які є найбільш популярними серед вступників, бачимо, що вони не зовсім відповідають поточним запитам роботодавців. Однак це не означає, що молодь обирає „неправильні“ професії. Це значною мірою є наслідком тенденцій, які формувалися роками. Довгий час вища освіта сприймалася як єдиний шлях до успішної кар’єри, тоді як робітничі професії були менш „престижними“. У результаті ринок отримав велику кількість фахівців офісних спеціальностей. Сьогодні ж структура ринку праці змінюється: в умовах війни та майбутньої відбудови дедалі більший попит мають працівники виробничої, будівельної, транспортної та сервісної сфер», — коментує Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота.

Чи задоволені українці обраною професією

За відповідями респондентів старше 18 років — 36% задоволені своїм вибором спеціальності, яку здобували або здобувають. Натомість майже дві третини респондентів або не впевнені, що зробили правильний вибір, або ним не задоволені.

37% опитаних не працюють за спеціальністю, яку здобували. Працюють за фахом — 27%, ще 18% - частково.

Чому українці змінюють професію

Серед основних причин відмови від роботи за спеціальністю респонденти назвали:

професія перестала подобатися — 27%;

зміну інтересів — 25%;

відсутність вакансій — 24%;

низький рівень заробітної плати — 23%;

відсутність перспектив розвитку — 15%.

Частина респондентів також зазначила, що не може працевлаштуватися за спеціальністю через відсутність досвіду роботи.

Якби учасники опитування мали можливість вступати повторно, 47% не обрали б ту саму спеціальність, а ще 26% не впевнені, що повторили б свій вибір.

Водночас 51% опитаних повідомили, що здобута освіта все ж стала корисною у професійній діяльності.

Що українці вважають головним при виборі професії

Найважливішим критерієм при виборі спеціальності респонденти назвали власні інтереси — такий варіант обрали 70% опитаних. Також українці звертають увагу на рівень заробітної плати (55%), перспективи працевлаштування (45%), можливості професійного розвитку (42%), стабільність професії (41%) та попит на фахівців на ринку праці (40%).

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