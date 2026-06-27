Найзатребуваніші професії в Україні із зарплатою вище середньої Сьогодні 10:18 — Особисті фінанси

Найпопулярніші професії, де заробітна плата вища середнього доходу по країні, Фото: magnific

У 2026 році середня зарплата в Україні становить 30,5 тис. гривень. Проте деякі фахівці можуть отримувати дохід, що перевищує цей показник.

Про найзатребуваніші професії, де зарплати перевищують середній показник по країні, розповіли у Державній службі зайнятості.

Найпопулярніші професії, де заробітна плата вища середнього доходу по країні

Журналіст

Це працівник, який займається пошуком, обробкою та поширенням інформації за допомогою ЗМІ. Роботодавці готові платити таким фахівцям орієнтовно 38 200 грн на місяць.

Найбільші зарплати пропонують англомовні видання та військові частини.

Інженер з програмного забезпечення

Фахівець, який застосовує технічні принципи до проєктування, розробки, тестування та супроводу комп’ютерних систем і програмного забезпечення зазвичай заробляє 34 833 грн.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано серед спеціалістів рівня Senior/Lead у сфері ШІ (AI), Machine Learning та Cloud Architecture.

Начальник зміни у промисловості

Такі працівники відповідають за організацію безперебійного робочого процесу, виконання планів, дотримання технологічних стандартів, контроль безпеки та управління персоналом.

Середня зарплата на таких посадах становить близько 31 тис. грн на місяць, а рівень доходу може бути вищим для кандидатів із значним управлінським досвідом та навичками керування великими колективами.

До цього Finance.ua зазначав , що оператори БПЛА, військовослужбовці, авіатехніки, рятувальники та мережеві інженери отримують найвищу медіанну зарплату в Україні. Серед міст першість за рівнем оплати праці займає Київ.

Також ми писали , що найбільший розрив між зарплатними очікуваннями кандидатів та фактичними пропозиціями роботодавців зафіксовано у сфері охорони, безпеки та силових структур. Там компанії готові платити в середньому на 40,5 тис. грн більше, ніж очікують самі кандидати.

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