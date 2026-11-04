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Скільки у жовтні спрямувано коштів на соцвиплати (дані ПФ)

Казна та Політика
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Скільки у жовтні спрямувано коштів на соцвиплати (дані ПФ)
Скільки у жовтні спрямувано коштів на соцвиплати (дані ПФ)
Пенсійний фонд України завершив фінансування виплат за жовтень поточного року та спрямував на пенсії, субсидії та інші соціальні виплати загалом 93 млрд гривень.
Про це йдеться в повідомленні ПФУ.
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Станом на 31 жовтня профінансовано:
  • на пенсійні виплати — 75,1 млрд гривень;
  • на житлові субсидії та пільги — 1,4 млрд гривень;
  • на страхові виплати — 3,4 млрд гривень, в тому числі на оплату лікарняних — 2,1 млрд гривень;
  • на соціальні допомоги та інші виплати — 13,1 млрд гривень.
У жовтні надано 1 411,8 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
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Раніше в Мінфіні розповіли, скільки витратили на пенсії та субсидії з початку року. У січні-вересні 2026 року Міністерство фінансів України спрямувало 329,5 млрд грн на виплату пенсій, субсидій та інших соціальних потреб.
«Соціальні зобов’язання залишаються пріоритетом. Пенсії, допомоги, субсидії та підтримка найвразливіших категорій громадян фінансуються на 100% та вчасно», — зазначив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Найбільшу частину фінансування за 9 місяців становили видатки на пенсійні виплати.
Попри індексації, більшість літніх людей в Україні фактично живуть за межею бідності. Разом з тим існують державні інструменти підтримки, які дозволяють збільшити виплати пенсіонерам.
Finance.ua створив путівник, який допоможе людям пенсійного віку отримувати максимум допомоги від держави: від вікових надбавок до безкоштовних ліків та субсидій — Низка пенсія? Ось на які доплати та пільги ви можете розраховувати 2026 року

Довідка Finance.ua:

  • Від 1 січня 2026 року в Україні зросли основні соціальні стандарти. Це, своєю чергою, спричинило перерахунок пенсій.
  • Повний страховий стаж для отримання підвищеної мінімальної пенсії (3 458,80 грн) становить 30 років для жінок та 35 років для чоловікі
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Соціальна допомога
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