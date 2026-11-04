Скільки у жовтні спрямувано коштів на соцвиплати (дані ПФ)
- на пенсійні виплати — 75,1 млрд гривень;
- на житлові субсидії та пільги — 1,4 млрд гривень;
- на страхові виплати — 3,4 млрд гривень, в тому числі на оплату лікарняних — 2,1 млрд гривень;
- на соціальні допомоги та інші виплати — 13,1 млрд гривень.
Довідка Finance.ua:
- Від 1 січня 2026 року в Україні зросли основні соціальні стандарти. Це, своєю чергою, спричинило перерахунок пенсій.
- Повний страховий стаж для отримання підвищеної мінімальної пенсії (3 458,80 грн) становить 30 років для жінок та 35 років для чоловікі
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