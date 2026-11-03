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ЄС інвестував 1 млрд євро в житловий сектор України, ще 370 млн готують

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ЄС та ЄІБ фінансують проєкт соціального житла на 100 млн євро
ЄС та ЄІБ фінансують проєкт соціального житла на 100 млн євро
Європейський Союз вже інвестував в житловий сектор України близько 1 млрд євро, ще понад 370 млн євро перебувають на етапі підготовки.
Про це заявив заступник посла ЄС в Україні Гедімінас Навіцкас у виступі на Першій щорічній житловій конференції України (AHC 2026), повідомляє Укрінформ.

На що ЄС спрямовує кошти

Представник ЄС зазначив, що відновлення та інвестиції Європейського Союзу в житловий сектор України є одним із ключових стовпів підтримки, яку надає ця інституція.
«Станом на сьогодні ми вже інвестували близько 1 млрд євро в житловий сектор, і ще понад 370 млн євро перебувають на етапі підготовки, щоб ця підтримка надійшла без затримок», — поінформував Навіцкас.
Дипломат зазначив, що якщо все буде зроблено правильно, якщо будуть проведені необхідні реформи і якщо допомога Європейського Союзу та держав-членів буде адресною — разом зі Світовим банком і колегами з міжнародних фінансових інституцій, — вдасться закласти фундамент для того, щоб ветерани та внутрішньо переміщені особи мали доступ до соціального житла, а люди мали можливість повертатися в успішне майбутнє України.

ЄС та ЄІБ фінансують проєкт соціального житла на 100 млн євро

Заступник посла відзначив один конкретний проєкт, який ЄС реалізує спільно з Європейським інвестиційним банком: це проєкт соціального житла на 100 млн євро, який складається з гранту в розмірі 50 млн євро та кредиту в 50 млн євро від ЄІБ, що передбачає адресну підтримку внутрішньо переміщених осіб. Він зазначив, що таке соціальне житло вже зводиться по всій країні.

ЄС закликає ухвалити закон про соціальне житло

Дипломат також звернувся до народних депутатів, закликавши їх ухвалити закон про соціальне житло на початку наступного року.
«Це також частина плану Ukraine Facility під яку передбачено додаткову допомогу від Євросоюзу. А головна мета цього закону — гарантувати, що житло, збудоване за публічні кошти, надалі залишатиметься на службі суспільства», — нагадав він.
За матеріалами:
Укрінформ
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