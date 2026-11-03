Скільки коштує купити квартиру в Болгарії: чи дає це право на проживання (інфографіка)

Купівля нерухомості в Болгарії цілком можлива для громадян України, незалежно від того, чи це власне житло, нерухомість для відпочинку або об’єкт для інвестицій. Але процедура має кілька особливостей, про які варто знати ще до початку пошуку.

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Купівля квартири проходить через кілька основних етапів — визначення бюджету та типу нерухомості, вибір і огляд відповідних пропозицій, перевірка документів і права власності, погодження ціни, підписання попереднього договору та остаточне оформлення угоди у нотаріуса.

Про це повідомляє сайт нерухомості realistimo.com

Для іноземного покупця ще на початку бажано уточнити спосіб оплати, необхідні українські документи та чи входить до конкретного об’єкта земельна ділянка.

Ринок Софії відрізняється від ринку Варни, Бургаса або менших населених пунктів, а ціни та типи нерухомості на узбережжі Чорного моря також суттєво відрізняються від пропозицій у внутрішніх регіонах країни.

Ціни

Отже, станом на 3.11.2026 медіанна ціна пропозиції квартири на продаж квартири у Варні в Болгарії становить 149 971 € (1 832 €/⁠м²).

Найдорожчий район:

Общината (3 571 €/⁠м²),

найдешевший: Владиславово (1 458 €/⁠м²).

У Варні станом на 1 листопада 2026 р. середня ціна пропозиції квартири на продаж становить 1 975 €/⁠м².

Чи можуть громадяни України купувати нерухомість

Українці можуть придбати квартиру, окрему будівлю або комерційний об’єкт у Болгарії, але щодо землі діють обмеження для громадян держав, які не входять до Європейського Союзу.

З 1 січня 2026 року офіційною валютою Болгарії є євро, тому ціна купівлі, банківські перекази та витрати за новими угодами здійснюються в євро.

Квартира чи будинок

Для українців найпростішим варіантом зазвичай є квартира, оскільки при стандартній угоді право власності може бути оформлене безпосередньо на ім’я покупця.

Але необхідно перевірити, що саме входить до нотаріального акта — квартира, підвал або комора, гараж, ідеальні частки спільних частин будівлі та чи передається разом з нерухомістю право на землю.

При купівлі будинку ситуація інша, оскільки майже завжди разом із ним є земельна ділянка, тому ще до підписання попереднього договору має бути зрозуміло, хто і яким чином набуватиме право власності на землю.

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Як фінансувати купівлю

Якщо ви купуєте нерухомість за власні кошти, бажано заздалегідь підготувати документи, що підтверджують походження грошей, оскільки болгарські банки, нотаріуси та інші зобов’язані особи застосовують правила щодо запобігання відмиванню коштів і за необхідності можуть вимагати додаткову інформацію.

Це можуть бути банківські виписки, договір продажу іншої нерухомості, документи про доходи від роботи або бізнесу, спадщину чи інше законне джерело коштів.

Якщо гроші надходять із рахунку за межами Болгарії, це питання варто уточнити заздалегідь, а не в день нотаріального оформлення угоди.

Як обирати нерухомість

При виборі нерухомості не покладайтеся лише на фотографії в оголошенні, а перевірте стан самого житла, будівлі, місць загального користування, доступу, опалення, паркування та інфраструктури поблизу. Для новобудов необхідно також перевірити етап будівництва — Акт 14, Акт 15 або дозвіл на введення в експлуатацію, який часто називають Акт 16.

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Якщо ви перебуваєте за межами Болгарії, брокер або довірена особа може організувати відеоогляд і надіслати вам додаткові фотографії та інформацію до того, як ви заплануєте поїздку.

Документи

Нерухомість, яка вам сподобалася, необхідно перевірити не лише візуально, а й юридично. Важливо встановити, хто є фактичним власником, яким чином було набуто нерухомість, чи є іпотека, арешт або зареєстровані права третіх осіб, чи є співвласники, чи відповідають площа, адреса та ідентифікатор даним у документах, чи є необхідні будівельні документи та який статус має земля, якщо йдеться про будинок або інший об’єкт із земельною ділянкою.

Продавець повинен мати документ, що підтверджує право власності, та документи, необхідні для оформлення угоди, до яких зазвичай належать податкова оцінка та кадастрові документи, якщо вони застосовні.

Нотаріус також проводить передбачені законом перевірки, однак при купівлі нерухомості іноземним громадянином доцільно, щоб документи заздалегідь перевірив адвокат, який представляє інтереси покупця.

Депозит і попередній договір

Після того як сторони домовилися про ціну, часто спочатку сплачується резервний депозит або завдаток, а потім підписується попередній договір.

У ньому мають бути чітко зазначені конкретний об’єкт нерухомості, ціна продажу, вже сплачені суми, строк укладення нотаріальної угоди, спосіб оплати, обов’язки продавця, наслідки невиконання договору будь-якою зі сторін, а також які меблі та обладнання залишаються в нерухомості, якщо це є частиною домовленості.

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У практиці операцій з нерухомістю при підписанні попереднього договору часто погоджується платіж у розмірі близько 10%, однак його розмір не встановлений законом і залежить від домовленості між сторонами. Перш ніж переказувати значну суму, перевірте документи та умови, за яких депозит може бути утриманий або повернений.

Документи покупця:

Точний перелік залежить від конкретної угоди, але зазвичай знадобляться:

дійсний український паспорт, дані про адресу та ідентифікацію, документи про сімейний стан, коли це необхідно,

документи про походження коштів на вимогу,

реєстраційні документи в Болгарії, якщо вони у вас є,

довіреність, якщо вас представлятиме інша особа, а також документи болгарської компанії, якщо нерухомість купується через юридичну особу.

Якщо покупець перебуває у шлюбі, необхідно заздалегідь перевірити, як сімейний стан впливає на набуття права власності та які додаткові документи вимагатиме нотаріус.

Українські покупці мають також важливе практичне полегшення, оскільки між Болгарією та Україною діє Договір про правову допомогу у цивільних справах. Документи, видані або належним чином засвідчені в одній із держав, можуть використовуватися в іншій без додаткової легалізації, а для їх використання в Болгарії необхідний переклад болгарською мовою та відповідне засвідчення перекладу.

Остаточна передача права власності відбувається за нотаріальним актом у нотаріуса, в районі діяльності якого розташована нерухомість.

Наприклад, якщо ви купуєте квартиру у Варні, угоду не можна довільно оформити у нотаріуса в Софії.

Податки та збори

Крім ціни нерухомості, покупцеві необхідно передбачити витрати, пов’язані з самою угодою — місцевий податок при придбанні, нотаріальний збір, збір за реєстрацію, можливу комісію брокера, юридичні послуги, переклади та банківські витрати.

Місцевий податок при придбанні

Розмір місцевого податку визначається відповідною муніципальною радою і відповідно до закону становить від 0,1% до 3% від податкової бази.

За внесення нотаріального акта до Реєстру нерухомості сплачується державний збір у розмірі 0,1% від вартості, на основі якої розраховується збір за акт. Реєстрація є важливою частиною передачі права власності, оскільки саме через неї новий власник відображається в Реєстрі нерухомості.

Нотаріальний збір залежить від матеріального інтересу за угодою та розраховується відповідно до чинного тарифу нотаріальних зборів. Чим вища вартість нерухомості, тим вищим буде збір, однак він не визначається як єдиний фіксований відсоток для всіх угод.

Також іноземні фізичні особи, які не мають болгарського ЄГН або особистого номера іноземця (ЛНЧ) і володіють нерухомістю в Болгарії, підлягають внесенню до Реєстру БУЛСТАТ.

Право на проживання в Болгарії

Саме по собі придбання стандартної житлової нерухомості не надає автоматичного права на проживання в Болгарії, оскільки право власності та право на проживання є двома окремими правовими відносинами.