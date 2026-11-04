Регулятор змінює правила розрахунку валютних курсів

Національний банк оновив підходи до визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів грошового та валютного ринків України (ІГВР). Так, запроваджується новий індикатор валютного ринку — довідковий курс гривні до євро станом на 12:00. Також НБУ змінює підходи до розрахунку офіційних курсів валют і розширює перелік інформації, яку публікуватиме щодня.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Довідковий курс гривні до євро

Насамперед Національний банк затвердив нову редакцію Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют, розрахунок довідкового курсу гривні до долара США та євро, а також облікової ціни банківських металів.

Одним із головних нововведень стане запровадження нового індикатора валютного ринку — довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12:00.

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Індикатор відображає надійне, достовірне і репрезентативне значення курсу гривні до євро, яке розраховане з використанням довідкового значення курсу гривні до долара США та достовірного і репрезентативного індикатора курсу долара США до євро на ринку «спот».

Розрахунок індикатора здійснюватиметься на підставі довідкового курсу гривні до долара США станом на 12:00 та середнього значення щопівгодинних котирувань BFIX долара США до євро у визначеному часовому проміжку з 10:30 до 12:00 за київським часом.

Розрахунок офіційних курсів валют

Національний банк також оновив методику розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют, крім долара США, спеціальних прав запозичення (СПЗ) та облікової ціни банківських металів.

Оновлена методика передбачає застосування підходів, аналогічних розрахунку довідкового курсу гривні до євро станом на 12:00, а саме на підставі офіційного курсу гривні до долара США та середнього значення щопівгодинних котирувань BFIX у визначеному часовому проміжку з 10:30 до 15:00 за київським часом.

Публікація інформації про валютні операції

Ще одна зміна передбачає щоденне оприлюднення додаткової інформації про операції, які використовують для розрахунку офіційного курсу гривні до долара США та довідкового значення цього курсу. Нацбанк публікуватиме:

кількість та обсяг угод базового ряду, які увійшли до розрахунку офіційного курсу гривні до долара США / довідкового значення курсу гривні до долара США;

мінімальне та максимальне значення курсів базового ряду угод для розрахунку цих індикаторів,

тип їх розрахунку (за звичайних або за особливих умов).

Індекс міжбанківських ставок UONIA

Окремо Національний банк оновив Положення про розрахунок та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA).

У змінах, зокрема, передбачено щоденну публікацію додаткової інформації про:

кількість та обсяги угод базового ряду для розрахунку UONIA;

мінімальне та максимальне значення ставок базового ряду угод для розрахунку UONIA;

тип розрахунку UONIA (за звичайних або за особливих умов).