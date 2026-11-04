Нацбанк пояснив причини коливань курсу долара

На початку листопада попит на іноземну валюту зріс через збільшення бюджетних видатків, зокрема на оборону та безпеку, тоді як її пропозиція залишалася обмеженою.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

«НБУ готовий і надалі підтримувати стійкість валютного ринку», — сказано в повідомленні.

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Що вплинуло на ситуацію на валютному ринку

У перші дні листопада попит на валюту був підвищеним на тлі суттєвого нарощування бюджетних видатків, зокрема на сектор оборони та безпеки.

Крім того, збільшився попит на іноземну валюту з боку фізичних осіб, що традиційно відбувається на початку місяця, у тому числі на тлі оновлення щомісячних лімітів на купівлю валюти.

Водночас пропозицію іноземної валюти обмежували великі обсяги відшкодування ПДВ наприкінці жовтня, а також російські обстріли, що призвели до меншого сезонного зростання експорту та, як наслідок, нижчих продажів валюти з боку аграрного й металургійного секторів. Пропозицію валюти частково підтримували ситуативні продажі окремих компаній, однак вони не були системними. У періоди зменшення таких продажів гривня слабшала до долара США.

«Ситуація на валютному ринку залишається під контролем. Динаміка офіційного курсу гривні визначається змінами в балансі між попитом та пропозицією іноземної валюти на ринку, як і передбачено режимом керованої гнучкості курсу», — наголосили в Нацбанку.

Заходи для стабілізації готівкового валютного ринку

Національний банк зазначає, що уважно стежить за ситуацією та готовий за потреби докладати додаткових зусиль для забезпечення стійкості валютного ринку.

Зокрема, НБУ відреагував на розширення різниці між офіційним курсом гривні та курсом продажу іноземної валюти з боку фінансових установ, що посприяло її звуженню.

По-перше, НБУ провів активні консультації з ринком щодо причин такої динаміки. По-друге, вирішив превентивно провести 3 листопада операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення їхніх кас.

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Відповідні операції підтвердили те, що проблем із наявністю готівкової іноземної валюти у фінансовій системі немає. Оголошена в межах відповідних операцій пропозиція долара США (100 млн дол. США) значно перевищила фактичний попит з боку банків (14 млн дол. США), пропозиція євро (100 млн євро) — взагалі не мала попиту. НБУ задовольнив заявки банків у повному обсязі, отже економічних причин для збільшення різниці між офіційним курсом та курсом продажу іноземної валюти фінансовими установами немає.

НБУ повторить операції з обміну валюти 4 листопада

Попри відсутність системних проблем із фізичною наявністю готівкової іноземної валюти в банків, НБУ планує здійснити повторно такі операції 4 листопада. Це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність фінансової системи на належному рівні для задоволення потреб українців.