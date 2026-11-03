МВФ радить підвищити тарифи на газ і світло в Україні

У МВФ кажуть, що Україна щороку витрачає мільярди гривень на стримування цін на газ та електроенергію для населення. Тому відомство пропонує поступово відмовитися від цього механізму й протягом трьох років підвищити тарифи — у двох сценаріях зростання може становити від 52% до 141% залежно від послуги.

Про це йдеться у звіті МВФ «Оцінка бюджетних витрат на енергетичні субсидії та варіанти реформ», пише видання «Delo».

Два сценарії підвищення тарифів на газ і електроенергію

За оцінками МВФ, у 2024−2026 роках Україна щороку витрачала до 3,7% ВВП на державне регулювання цін на електроенергію та газ для населення.

Найбільша частка цих витрат припадала на компенсацію тарифів на електроенергію — 1,8% ВВП. Ще 1,4% ВВП становили витрати на газові субсидії для населення, 0,3% — на підтримку тарифів на тепло та 0,2% — на субсидії виробникам електроенергії з відновлюваних джерел.

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Для скорочення цих видатків фонд запропонував два варіанти тарифної реформи:

Перший сценарій: протягом трьох років тарифи на електроенергію мають зрости загалом на 141%, а на газ — на 104%. Цільові ціни відповідатимуть поточним ринковим умовам.

протягом трьох років тарифи на електроенергію мають зрости загалом на 141%, а на газ — на 104%. Цільові ціни відповідатимуть поточним ринковим умовам. Другий сценарій: підвищення становитиме 52% для електроенергії та 60% для газу. У цьому випадку орієнтиром будуть ринкові ціни, розраховані на основі середньострокових контрольних виробничих витрат постачальників.

В обох випадках відмовлятися від ПСО пропонують поступово. Зокрема, його частку планують скоротити на 20% у перший рік, на 60% — у другий і ще на 20% — у третій.

Чинні тарифи на газ і світло для населення

Поки що уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на весь опалювальний сезон 2026/27.

Також продовжено дію пільгових цін на газ для населення та виробників тепла до 31 березня. Це означає, що нинішні цінові умови діятимуть до завершення опалювального сезону.

Як ми повідомляли раніше, МВФ вже не вперше рекомендує Україні переглянути тарифи на газ та електроенергію — востаннє там радили поступово підвищити тарифи для населення вже з 2027 року. Водночас Міністерство енергетики заявляло , що ціни на обидві послуги не підвищуватимуть до завершення воєнного стану.