На Київщині судитимуть сімох учасників організованої злочинної групи, які масово виготовляли та збували фальсифікований бензин.

Про це пише Бюро економічної безпеки України.

Ділки розгорнули цілу мережу з підпільних виробництв, стаціонарних та пересувних автозаправних станцій.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування.

Слідством встановлено, що тіньовий бізнес працював на території Фастівського та Білоцерківського районів. Щоб перетворити дешеву сировину на популярний бензин марки А-95, додавали спеціальні хімічні присадки та барвники.

Рідина отримувала потрібний колір, а покупці були впевнені, що заправляють свої автомобілі якісним продуктом від відомих вітчизняних брендів.

Готовий фальсифікат збували кількома шляхами. Основна частина йшла через 10 стаціонарних заправок у Білій Церкві та Києві. Крім того, пальне продавали прямо з переобладнаних транспортних засобів, які виконували роль мобільних міні-АЗС. Для роздрібних покупців бензин фасували у пластикові каністри по 5 та 10 літрів. Розрахуватися можна було як готівкою, так і банківськими картками через термінали.

Під час слідчих дій правоохоронці провели півсотні обшуків за місцями виготовлення, зберігання та продажу підробки. Загалом вдалося виявити чотири нелегальні нафтобази.

Під час слідчих дій детективи вилучили близько 100 тисяч літрів бензину та дизеля загальною вартістю понад 7 млн грн.

Також конфіскували майже 900 тисяч гривень готівки, чорнову бухгалтерію, печатки, комп’ютерну техніку та спеціально обладнані автомобілі.