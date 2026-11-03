Де почати кар’єру: 10 варіантів для стажування у листопаді

Щоб розпочати кар’єру, не обов’язково мати за плечима кілька років роботи. Деякі компанії пропонують стажування, під час яких можна отримати практичні навички, попрацювати з досвідченими фахівцями та познайомитися з робочими процесами зсередини.

Із посиланням на robota.ua ділимося добіркою вакансій листопада, де можна знайти роботу у Києві, Львові, Одесі та інших містах.

Global Graduate Programme in Marketing — «BAT Україна»

📍 Київ, гібридний формат роботи

Студентів останніх курсів і випускників із досвідом роботи до трьох років запрошують долучитися до 18-місячної оплачуваної програми Global Graduate Programme in Marketing у Києві.

Пропонують, серед іншого: медичне страхування та страхування життя, компенсацію харчування, навчання й міжнародний досвід.

Вакансія підходить для людей з інвалідністю та представників інших чутливих груп. Резюме потрібно подавати англійською мовою.

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Стажування в департаменті аудиту — Kreston Ukraine

📍 Київ/віддалено

Компанія з аудиторських і консалтингових послуг запрошує студентів 2−4 курсів спеціальностей «Облік і аудит», «Економіка» та «Фінанси» на оплачуване стажування в департаменті аудиту. Найкращі стажери матимуть можливість залишитися працювати в команді після завершення програми.

Стажери можуть розраховувати на менторську підтримку, навчання та участь у реальних проєктах. Після початку стажування також передбачена можливість працювати віддалено.

Метролог (стажування) — Farmak

📍 Київ/гнучкий графік роботи

Фармацевтична компанія запрошує на стажування студентів магістратури або випускників бакалаврату за спеціальностями «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» чи «Інформаційно-вимірювальні технології». Також розглядають кандидатів з освітою в галузі електроніки або радіоелектроніки за наявності досвіду роботи метрологом від одного року.

Стажування триватиме від 3 до 6 місяців. Після успішного завершення є можливість працевлаштування.

Стажер у сервісний департамент — Konica Minolta Ukraine

📍 Одеса, гібридний формат

Роботодавець — офіційний представник глобального провайдера ІТ-рішень Konica Minolta Inc.

Майбутнім стажистам знадобляться базові знання роботи БФП і ПК, розуміння роботи локальних мереж, навички читання й опрацювання технічних матеріалів англійською. Також обов’язкові водійське посвідчення категорії B і стаж водіння від двох років. Знання основ технології цифрового друку та управління кольором будуть перевагою.

Молодший фахівець по роботі з клієнтами (стажер) — 1+1 media

📍 Київ/гібридний формат роботи/неповна зайнятість

Учасник програми долучиться до створення договорів та супроводу документообігу, підготовки звітності, координації маркетингової активності телеканалів на ОТТ-платформах, а також збору й аналізу даних.

Обов’язкова умова участі у відборі — наявність відеорезюме. Анкети без нього не розглядатимуть.

Intern Data Operations (IT) — Nestlé Україна

📍 Львів, гібридний формат/дистанційно

Nestlé Business Solutions запрошує стажера до команди Data Operations у Львові. Учасник програми працюватиме із запитами від команди розробки RPA-рішень та кінцевих користувачів, аналізуватиме й усуватиме технічні проблеми, тестуватиме впроваджені рішення та оновлюватиме технічну документацію.

Шукають кандидатів, які знають основи автоматизації процесів і RPA, знайомі з BluePrism. Також потрібна англійська на рівні Upper-Intermediate для усного та письмового спілкування.

Кінолог-стажер TSD — «APOPO Україна»

📍 с. Красилівка (Київська область)

💰 40 000 грн до оподаткування + добові

Роботодавець — бельгійська неурядова організація, заснована у 1997 році, яка працює у 10 країнах. Її місія — захищати людей і планету за допомогою тварин із розвиненим нюхом.

Компанія запрошує 13 кандидатів на оплачуване стажування кінологами технічного обстеження (TSD). Учасники навчатимуться працювати із собаками, які виявляють міни та інші вибухонебезпечні предмети. Програма передбачає навчання з протимінної діяльності в Україні та спеціалізований курс підготовки кінологів ADS у Камбоджі тривалістю приблизно 3,5 місяця.

Потрібна готовність до тривалих відряджень і роботи у віддалених або потенційно небезпечних районах. Досвід роботи з тваринами буде перевагою, але не обов’язковий. Англійська не є вимогою.

Важливо: заявки приймають до 14 листопада 2026 року.

Молодший фахівець/фахівчиня відділу аналізу і контролю (стажування Energy Hub) — НЕК «Укренерго»

📍 Київ, гібридний формат

💰 15 000 грн

Запрошують студентів або випускників економічних і фінансових спеціальностей із базовими знаннями Excel, Word і PowerPoint на шестимісячне оплачуване стажування в межах програми ENERGY HUB.

Майбутні працівники можуть розраховувати на медичне страхування, можливість бронювання, корпоративні тренінги для розвитку soft skills та персональне наставництво.

Student Marketeer (студент-маркетолог) — Red Bull Ukraine

📍 Київ, неповна зайнятість

💰 5 000−10 000 грн на місяць

Учасник команди представлятиме бренд, стежитиме за тенденціями ринку, шукатиме нові можливості для просування продукту та працюватиме над його представленістю в торгових точках.

Шукають студентів 1−3 курсів денної форми навчання з підприємницькими навичками, стратегічним мисленням та активною життєвою позицією. Обов’язкова вимога — водійське посвідчення категорії B.

Робота передбачає поєднання офісної та виїзної активності.

Linkbuilder Outreach Specialist (Intern) — Netpeak

📍 Віддалено або офіс у Києві, Одесі, Харкові чи Черкасах, гнучкий графік

Роботодавець — одна з найбільших у Східній Європі українських агенцій інтернет-маркетингу та SEO, заснована у 2006 році в Одесі.

Запрошують стажера до команди лінкбілдингу, який працюватиме із замовленнями на розміщення статей і посилань, координуватиме підготовку матеріалів, перевірятиме відповідність готових посилань, взаємодіятиме з бухгалтерією, а також вестиме фінансову звітність.