4 нові схеми шахрайства в Україні. Як відрізнити фальшивий сайт від оригіналу та зберегти кошти

Шахраї дедалі частіше маскують свої схеми під звичні для людей речі: безкоштовні застосунки, державну допомогу та повідомлення про комунальні борги. Для цього створюють копії сайтів банків і міжнародних організацій, розсилають фальшиві листи та поширюють шкідливі файли.

В одному випадку люди ризикують втратити доступ до смартфона, в іншому — передати аферистам дані банківського рахунку.

Про це йдеться у відео Finance.ua. Розповідаємо про нові схеми, які використовують зловмисники, щоб виманювати гроші та особисті дані українців.

Безкоштовний навігатор із прихованою загрозою

Держспецзв’язку попередила про шахрайську рекламу нібито безкоштовного навігатора з офлайн-картами. Оголошення поширюють у соціальних мережах і пропонують завантажити застосунок, який насправді містить шкідливе програмне забезпечення.

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Схема працює в кілька етапів.

Спочатку користувач переходить за рекламним посиланням на сайт, звідки його спрямовують у Telegram-бота. Саме через нього пропонують завантажити файл із небезпечною програмою.

Під час встановлення застосунок просить дозволити інсталяцію з невідомих джерел і надати доступ до різних функцій смартфона. Якщо користувач погоджується, зловмисники можуть отримати можливість віддалено керувати пристроєм, перехоплювати введені дані, переглядати SMS, контакти та сповіщення.

Щоб не потрапити на гачок, Держспецзв’язку радить завантажувати програми лише з офіційних магазинів і не переходити за посиланнями з підозрілої реклами. Також варто уважно перевіряти дозволи, які запитує застосунок.

Якщо ви вже встановили таку програму, її потрібно негайно видалити, а також змінити паролі до важливих облікових записів. За наявності підозрілих операцій слід одразу звернутися до банку.

Фальшиві виплати від ООН на 17,5 тис. грн

Ще одна схема поширюється через месенджери. Українцям надсилають повідомлення про нібито нову грошову допомогу від ООН у розмірі 17,5 тис. грн. Обіцяють швидке оформлення виплати без додаткових довідок.

Для цього шахраї створили підроблений сайт, який видає себе за «Програму ООН — Україна». На сторінці розмістили позначки «Офіційна програма» і «BankID», лічильник нібито вже отриманих виплат та перелік банків-партнерів, серед яких є «Ощад 24/7».

Після вибору банку користувач потрапляє на фальшиву сторінку онлайн-банкінгу. Там його просять ввести номер телефону, пароль, а згодом — код підтвердження. Так шахраї намагаються отримати конфіденційні дані та доступ до банківських рахунків.

Тому не варто переходити за сумнівними посиланнями про виплати й вводити дані для входу в банкінг на сторонніх сайтах. Коди підтвердження також не можна повідомляти іншим людям. Інформацію про міжнародну допомогу потрібно перевіряти лише через офіційні джерела: навіть знайомі логотипи та переконливий дизайн не гарантують справжність сторінки.