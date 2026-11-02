Як не стати жертвою інтернет-шахраїв під час розпродажів

У період великих розпродажів зростає ризик стати жертвою інтернет-шахраїв. Понад 90% українців особисто стикалися зі зловмисниками або чули про подібні випадки від знайомих.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.

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Як перевірити інтернет-магазин перед покупкою

Перш ніж оформлювати замовлення, варто переконатися, що продавець справжній, а сайт не створений для виманювання грошей або персональних даних.

Варто звернути увагу на кілька ознак.

1. Оцініть сайт і сторінки магазину в соцмережах. Перевірте якість оформлення, грамотність текстів, наявність контактної інформації, а також правил повернення й обміну товарів. Граматичні помилки, відсутність умов повернення коштів і неохайний вигляд сайту можуть свідчити про те, що сторінка створена шахраями.

2. Перевірте домен. Адреса безпечного сайту обовʼязково має починатися з https:// (де літера «s» вказує на захищений протокол зʼєднання). Крім того, уважно вчитуйтеся в назву сайту: шахраї часто створюють клони відомих магазинів, змінюючи чи додаючи лише одну-дві літери в адресі.

3. Звертайте увагу на комунікацію в месенджері. Якщо ви спілкуєтеся з магазином у чаті, переконайтеся, що це офіційний акаунт — перейдіть у профіль, перегляньте контактну інформацію, додаткові посилання тощо.

4. Вивчайте фідбек та оцінки від інших людей. Шукайте відгуки не лише на сайті продавця чи в закріплених Stories в Instagram, а й на сторонніх ресурсах. Наприклад, це можуть бути Google Maps або маркетплейси. Однотипні, виключно позитивні коментарі без конкретики можуть бути фальшивими. Водночас відсутність рейтингів або низькі оцінки — привід відмовитися від покупки.

Як безпечно оплачувати покупки та захистити персональні дані

Навіть якщо магазин виглядає надійним, під час оплати варто дотримуватися додаткових правил безпеки.

1. За можливості обирайте післяплату. Накладений платіж дає змогу оплатити замовлення після отримання та огляду посилки. Якщо продавець вимагає передплату, варто переконатися, що вона здійснюється через захищені платіжні сервіси, наприклад WayForPay, LiqPay або Portmone. Не переказуйте гроші на приватні картки невідомих осіб.

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2. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Повідомлення з проханнями «підтвердити доставку», «оформити повернення» або «оплатити замовлення» можуть бути фішинговими. За допомогою таких посилань шахраї намагаються отримати доступ до особистих і банківських даних.

3. Не розголошуйте конфіденційну інформацію. Справжній продавець не повинен вимагати PIN-код, CVV-код банківської картки, одноразові паролі із SMS або дані для входу в особистий кабінет. Не передавайте цю інформацію в чатах і не вводьте її на підозрілих сайтах.

Надто великі знижки мають насторожити

Під час Чорної п’ятниці магазини справді пропонують значні знижки, однак надто низька ціна може бути ознакою шахрайства або продажу підробленого товару.