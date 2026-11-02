Фінансова подушка: скільки грошей потрібно мати перед звільненням

Знайти нову роботу за кілька днів вдається не всім. Іноді пошук затягується, співбесіди переносять, а очікувана пропозиція так і не надходить. Тому перед звільненням варто подбати не лише про резюме та майбутні співбесіди, а й про гроші, яких вистачить на життя без зарплати.

Щоби втрата роботи не змусила вас терміново позичати гроші чи погоджуватися на невигідні умови, варто заздалегідь створити фінансову подушку. Із посиланням на robota.ua розповідаємо, скільки потрібно відкласти, як накопичити необхідну суму та на чому можна заощадити на час пошуку роботи.

Навіщо потрібні заощадження перед зміною роботи

Пошук нової роботи не завжди вкладається в заплановані терміни. Навіть досвідченому фахівцеві можуть знадобитися тижні або місяці, щоб знайти вакансію з відповідною зарплатою, умовами праці та перспективами розвитку.

Фінансова подушка дозволяє пройти цей період без постійного страху залишитися без грошей. Маючи запас коштів, можна спокійніше оцінювати пропозиції роботодавців і не погоджуватися на першу-ліпшу вакансію лише через термінову потребу в доході.

Хочете здобути нову професію чи відкрити свій бізнес? 👉 Освіта, перекваліфікація, працевлаштування й підприємництво — Finance.ua у матеріалі охопив усі аспекти, які допоможуть знайти джерела доходу та можливості для професійного розвитку.

Заощадження також допомагають уникнути кредитів, боргів і використання кредитного ліміту для оплати щоденних потреб.

Фінансовий резерв стане в пригоді й тим, хто переходить на нову роботу без перерви. Наприклад, між останньою зарплатою від попереднього роботодавця та першою виплатою на новому місці може минути кілька тижнів.

Тому фінансова подушка — це не просто накопичення на непередбачені випадки, а можливість зберегти фінансову стабільність.

Скільки грошей варто відкласти перед звільненням

Зазвичай рекомендують накопичити суму, якої вистачить на 3−6 місяців обов’язкових витрат. Водночас конкретний розмір резерву залежить від професії, стабільності доходів, сімейних обставин і ситуації на ринку праці.

Якщо ви працюєте в затребуваній сфері, маєте досвід і можете швидко знайти нове місце, запасу на три місяці може бути достатньо. Якщо ж ви спеціалізуєтеся на вузькому напрямі або шукаєте керівну посаду, краще передбачити кошти на 6−9 місяців чи довше.

Читайте також Де початківцям легше знайти роботу в ІТ

Додатковий резерв знадобиться, якщо ви утримуєте дітей або батьків, виплачуєте кредити чи маєте інші регулярні фінансові зобов’язання. У такому разі варто врахувати й можливі непередбачені витрати.

Якщо ви плануєте не лише змінити роботодавця, а й перейти в іншу галузь, пошук може тривати довше. Можливо, доведеться пройти додаткове навчання або погодитися на тимчасово нижчий дохід, тому фінансовий запас краще збільшити.

Щоб розрахувати необхідну суму, спочатку визначте свої обов’язкові щомісячні витрати. До них належать:

оренда житла та комунальні послуги;

харчування;

транспорт;

ліки та страхування;

мінімальні платежі за кредитами;

витрати на дітей та інші необхідні потреби.

Підсумуйте ці витрати й помножте отриману суму на кількість місяців, протягом яких хочете мати фінансову підтримку. Наприклад, якщо на обов’язкові потреби ви витрачаєте 20 тис. грн на місяць, то для тримісячного резерву потрібно 60 тис. грн, а для шестимісячного — 120 тис. грн.

Як накопичити фінансову подушку, якщо заощаджень ще немає

Якщо ви поки не маєте необхідної суми, це не означає, що доведеться відмовитися від зміни роботи на невизначений час. Почніть із посильних кроків і поступово формуйте резерв.

1. Розрахуйте мінімальний бюджет. Визначте, скільки грошей потрібно на житло, харчування, транспорт, ліки та обов’язкові платежі. Це допоможе зрозуміти, яку суму необхідно накопичити насамперед.

2. Відкладайте частину зарплати регулярно. За можливості налаштуйте автоматичний переказ коштів на окремий рахунок одразу після отримання доходу. Так ви формуватимете заощадження систематично, а не відкладатимете лише те, що залишилося наприкінці місяця.

3. Знайдіть додаткові джерела доходу. Фриланс, разові проєкти, підробіток у вихідні або продаж непотрібних речей допоможуть швидше зібрати потрібну суму. Важливо, щоб додаткове навантаження не заважало основній роботі та пошуку нових можливостей.

Якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови. 👛

4. Зберігайте гроші окремо від повсякденних коштів. Для фінансової подушки можна використовувати окремий банківський рахунок або інший ощадний інструмент, який дозволяє швидко отримати доступ до грошей. Не варто тримати весь резерв в активах із високим ризиком або вкладеннях, з яких складно оперативно вивести кошти.