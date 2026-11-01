Помилка в адресі або паспортних даних може стати причиною припинення допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили експерти ГО «ВПО України».

У деяких випадках достатньо уточнити інформацію, щоб виплати відновили. Пояснюємо, як діяти після відмови та в яких випадках рішення можна оскаржити.

Що робити, якщо відмовили у виплатах ВПО

Насамперед потрібно з’ясувати причину відмови. Якщо вона пов’язана з неточностями в документах або особистих даних, варто перевірити та за потреби оновити:

адресу проживання;

паспортні дані;

інформацію про фактичне місце проживання.

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Після виправлення помилок можна повторно подати заяву через Пенсійний фонд України або центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Якщо це не допомогло, юристи радять подати письмове звернення до ПФУ та отримати офіційну відповідь. Вона знадобиться, якщо виникне потреба оскаржувати рішення.

Відмову у виплатах можна оскаржити в Пенсійному фонді або в суді. Водночас у деяких випадках допомогу поновлюють автоматично після підтвердження статусу ВПО, виправлення помилок та оновлення даних. Тоді повторно подавати заяву не потрібно.

Коли ВПО можуть відмовити у допомозі

Причиною припинення виплат або скасування статусу ВПО можуть бути не лише технічні помилки. Серед інших підстав — повернення до покинутого місця проживання, перебування за кордоном понад установлений строк або використання підроблених документів.

Також допомогу на проживання не призначають, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї за останні три місяці перевищує 10 380 грн. Це обмеження не стосується категорій, для яких дохід не враховується. Окремою підставою для відмови може бути невідповідність майновим критеріям.

Якщо допомогу скасували, важливо з’ясувати конкретну причину та перевірити, чи є рішення законним. Якщо відмову винесли без належних підстав, її можна оскаржити.